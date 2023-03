Lozano voorkomt nederlaag voor Mexico na knullig eigen doelpunt Álvarez

Maandag, 27 maart 2023

Een knullig eigen doelpunt van Edson Álvarez tegen Jamaica is Mexico zondagnacht niet fataal geworden: 2-2. De 25-jarige Ajacied was in de 32ste minuut verantwoordelijk voor de 1-2 van Jamaica, door een hoekschop achter zijn eigen doelman Guillermo Ochoa te lopen. Vlak voor rust trok voormalig PSV’er Hirving Lozano de stand al gelijk, waardoor de nummer vijftien van de wereld alsnog een punt overhield aan de Nations League-wedstrijd tegen de nummer 64 van de wereldranglijst.

Bijzonderheden:

Bij Mexico bleven PSV’er Érick Gutiérrez en Santiago Giménez de gehele wedstrijd op de bank zitten. Onder meer Jorge Sanchéz, Hector Moreno, Alvaréz en Lozano konden wel rekenen op een plek in de basiself van bondscoach Diego Cocca. Na ruim een half uur spelen passeerde Alvaréz zijn eigen doelman, waardoor een nederlaag even in de lucht hing. In de blessuretijd van de eerste helft toonde Lozano echter dat hij nog altijd een IJskoude strafschoppennemer is. Vanaf elf meter zette hij de 2-2 op het scorebord, waarna niet meer gescoord werd.

Wedstrijdverloop:

7’ 0-1 Bobby Reid

17’ 1-1 Orbelin Pineda (assist: Henry Martin)

32’ 1-2 Edson Álvarez (eigen doelpunt)

45+2’ 2-2 Hirving Lozano (penalty)