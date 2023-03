Van Persie blinkt uit in benefietwedstrijd met twee goals én fraaie omhaal

Maandag, 27 maart 2023 om 07:39 • Wessel Antes • Laatste update: 07:42

Robin van Persie heeft de Schotten zondagmiddag vermaakt tijdens een benefietwedstrijd op Ibrox. De 39-jarige Rotterdammer was tweemaal trefzeker en gaf één assist tijdens het duel 'Match of Legends'. In de wedstrijd tussen de ‘Rangers Legends’ en de ‘World Legends’ liet Van Persie zien nog altijd atletisch te zijn met een spectaculaire omhaal, die werd gepareerd door doelman Ronald Waterreus.

Bij de Rangers Legends stond naast Waterreus ook Ronald de Boer aan de aftrap. Voormalig Ajacied Shota Arveladze, die tussen 2001 en 2005 zeer succesvol was in Glasgow, begon op de bank. De World Legends hadden met Jaap Stam ook een tweede Nederlander aan de aftrap staan. Verder speelde Van Persie onder meer met oud-teamgenoten als Nwankwo Kanu en Jack Wilshere. Er was een redelijk aantal toeschouwers aanwezig op Ibrox, terwijl de wedstrijd wereldwijd veel werd bekeken via Rangers TV.

?? @Persie_Official with a lovely header. Rangers Legends 1-1 World XI pic.twitter.com/mpZyhhJO6R — Rangers Football Club (@RangersFC) March 26, 2023

Van Persie was de grote uitblinker tijdens de benefietwedstrijd, die uiteindelijk eindigde in een 3-4 zege voor zijn elftal. In de eerste helft was hij verantwoordelijk voor de 1-1, toen hij de bal op fraaie wijze achter Waterreus wist te knikken. Nog voor rust zette hij Wilshere alleen voor de Limburgse keeper, waarna de Engelsman gemakkelijk de 1-2 kon binnenschuiven. Een kwartier voor tijd maakte Van Persie de winnende door een rebound na een schot van Jermaine Pennant binnen te tikken: 3-4.

?? @Persie_Official with his second of the afternoon. Rangers 3-4 World XI pic.twitter.com/l5zZSM8Ycf — Rangers Football Club (@RangersFC) March 26, 2023

Ook het meest spectaculaire moment kwam op naam van Van Persie. Vlak na rust probeerde de linkspoot, na een hoge steekbal van Michael Essien, Waterreus te verschalken met een omhaal. Laatstgenoemde wist de bal echter uit de lucht te plukken. Van Persie kon vervolgens wel rekenen op een luid applaus voor zijn poging. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal is sinds hij zijn carrière beëindigde in 2019 nog altijd fanatiek bezig met sporten en heeft zelfs een eigen padel-kledinglijn. Daarnaast is hij als jeugdtrainer actief in de academy van Feyenoord.