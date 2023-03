Pascal Jansen onthult ambitieus plan dat hij in zijn boekje heeft genoteerd

Maandag, 27 maart 2023 om 07:03 • Wessel Antes • Laatste update: 08:52

Pascal Jansen hoopt ooit aan de slag te gaan in de Premier League, zo onthulde de trainer van AZ zondagavond in Studio Voetbal. De vijftigjarige trainer, die werd geboren in de Engelse hoofdstad Londen, houdt in een speciaal boekje zijn progressie en ambities als trainer bij. Trainer worden van een club die uitkomt op het hoogste niveau van Engeland is voor Jansen een ultieme droom. Verder denkt de trainer van AZ dat de Alkmaarders dit seizoen nog altijd een kans hebben op het winnen van de Eredivisie én de Conference League.

Jansen zette afgelopen week zijn handtekening onder een nieuwe contract waardoor hij in principe tot medio 2025 aanblijft als trainer van AZ. Op de vraag wat hij doet als Ajax of Feyenoord aanklopt reageert de oefenmeester enigszins cynisch. “Wat is dat nu voor vraag, ik heb toch bijgetekend? Alles is mogelijk, zeggen ze dan, toch? Nee hoor, dat is gekkigheid. Ik heb voor twee jaar bijgetekend, dus er is voor mij helemaal geen reden om weg te gaan.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Toch hoopt Jansen AZ de komende jaren nog te verlaten, maar het liefst voor een club in de Premier League. De trainer schrijft zijn ambities op in een speciaal boekje. "Wat ik in dat boekje bijhoud, is mijn ontwikkeling als coach. En de route, die ik heb benoemd als: ‘On my way becoming a Premier League manager’. Daarin hoop ik bepaalde stappen te doorlopen en die kans ooit te krijgen. Maar voorwaardelijk is natuurlijk dat ik eerst goed blijf presteren met mijn staf en mijn spelers. En dan zien we wel.”

Jansen staat sinds 5 december 2020 aan het roer bij AZ, toen Arne Slot de laan uit werd gestuurd nadat bekend werd dat hij een zomerse overstap naar Feyenoord zou gaan maken. Daarvoor was hij werkzaam als assistent van Slot, terwijl hij ook ervaring heeft als hoofd jeugdopleiding bij PSV. Dit seizoen hoopt Jansen een eerste prijs aan zijn palmares toe te voegen. AZ doet nog mee om de bovenste plekken in de Eredivisie en is daarnaast actief in Europa. Alles is mogelijk, zo stelt Jansen. “Het geloof is er altijd, dat is duidelijk. Zolang het mogelijk is, zeker. Het kan nog steeds, er is van alles mogelijk.”