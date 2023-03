Mats Wieffer maakt debuut in behoorlijk versterkt Nederlands elftal

Maandag, 27 maart 2023 om 19:30 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:01

Mats Wieffer maakt maandagavond zijn debuut voor het Nederlands elftal. De middenvelder van Feyenoord staat in de basis in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar en vervangt Kenneth Taylor, die op de bank zit. Verder komen Matthijs de Ligt, Denzel Dumfries en Wout Weghorst in het elftal. De wedstrijd begint om 20.45 uur en is te zien op NPO 3.

Jasper Cillessen behoudt zijn plek onder de lat. De Ligt komt in het elftal na hersteld te zijn van een virusinfectie, terwijl de van een schorsing terugkerende rechtsback Dumfries eveneens opgesteld staat. Virgil van Dijk speelt centraal met De Ligt, Nathan Aké is opnieuw de linksback. Ronald Koeman lijkt Memphis Depay op nummer 10 te posteren, met Georginio Wijnaldum en Wieffer daarachter. Voorin krijgt Weghorst de kans in de spits. De flanken worden bezet door Steven Berghuis en Xavi Simons.

Oranje kent na de 4-0 nederlaag tegen Frankrijk geen beste voorbereiding op het duel met Gibraltar. Toch had Koeman in aanloop naar de wedstrijd tegen de voetbaldreumes reden tot lachen, daar Matthijs de Ligt, Cody Gakpo en Bart Verbruggen terugkeerden van een virusinfectie. Oranje mag hoe dan ook geen problemen hebben met Gibraltar, dat de nummer 200 van de wereldranglijst is. Twee jaar geleden troffen de ploegen elkaar ook, toen in het kader van de WK-kwalificatie. Nederland won in De Kuip met 6-0, terwijl de uitwedstrijd werd omgezet in een 0-7 zege. Memphis Depay was in die wedstrijden goed voor vier goals en zal hopen maandagavond weer te scoren. Hij vond slechts eenmaal het net in zijn laatste zeven interlands.

Gibraltar kende tot de verloren openingswedstrijd tegen Griekenland (0-3) een uitstekende voorbereiding. De ploeg van bondscoach Julio Ribas wist zowel Liechtenstein (2-0) als Andorra (1-0) in vriendschappelijke wedstrijden te verslaan. Los Llanis verloor wel zijn laatste achttien EK-kwalificatiewedstrijden op rij. Lee Casciaro schreef tegen Griekenland geschiedenis door de oudste speler ooit te worden die meedeed aan een EK-kwalificatieduel. Met 41 jaar en 176 dagen troefde hij de vier dagen jongere Zlatan Ibrahimovic af. Voor de in Schoonhoven geboren Niels Hartman kan het een bijzonder duel worden. Hij kwam in beeld bij Ribas nadat hij voor de plaatselijke profclub Lynx FC speelde en kan tegen Oranje debuteren.

Opstelling Nederland: Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Aké; Wijnaldum, Memphis, Wieffer; Berghuis, Weghorst, Simons.

Opstelling Gibraltar: Coleing; Sergeant, Ronan, Torrilla, Olivero; R.Chipolina, Lopes, L.Casciaro; Walker, Coombes, Britto.