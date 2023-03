Van Hanegem neemt Memphis weinig kwalijk, maar benoemt wel één ergernis

Zondag, 26 maart 2023 om 22:12 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:17

Willem van Hanegem is niet te spreken over de individuele prestaties van de spelers van het Nederlands elftal tegen Frankrijk. Afgelopen vrijdag ging Oranje kansloos met 4-0 onderuit tegen les Bleus, en dat lag volgens de columnist niet per se aan het strijdplan van bondscoach Ronald Koeman. Onder meer Memphis Depay, Jasper Cillessen en Kenneth Taylor stelden teleur, zo concludeert de Kromme in zijn wekelijkse column in het Algemeen Dagblad.

Van Hanegem zag in het Stade de France een angstig en aangeslagen Oranje na het plotselinge uitvallen van meerdere steunpilaren in de selectie. “Er zijn nu zelfs mensen die opzien tegen Gibraltar-thuis en niet omdat het straks koud kan zijn op de tribune. Want we zijn vrijdag afgedroogd door Frankrijk. Dat het in Parijs fout is gegaan, is duidelijk. Daar zag ik een elftal dat uitstraalde: in de aanloop hebben we tik na tik gekregen, als ze ons maar niet overlopen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Koeman zal wel weer worden geconfronteerd met het feit dat hij met drie spitsen begon”, vervolgt Van Hanegem. “Onder Louis van Gaal deden we dat niet en we vragen ons nu nog af waar we tijdens het WK naar hebben zitten kijken. Alsof met vijf verdedigers spelen een garantie was geweest op succes. Onzin. In Frankrijk heb je gewoon verloren, omdat je tegen een topland speelde en omdat je belangrijke spelers zag wegvallen in de aanloop. En omdat er angst in de ploeg was geslopen. En dan nog nekken vooral persoonlijke fouten je. Taylor bij de 1-0, Jasper Cillessen bij de 2-0.”

“Nee, er was eigenlijk niemand die nog enigszins overeind bleef. Mensen willen dat graag zien bij Xavi Simons. Of bij Lutsharel Geertruida. Omdat ze er pas net bij zitten.” Ook Memphis liet zich niet van zijn beste kant zien volgens de oud-middenvelder, al neemt Van Hanegem de aanvaller slechts één ding kwalijk. “Er was natuurlijk weinig eer te behalen voor Memphis. Als er iets is wat je hem wel kwalijk kunt nemen, is dat hij op zo’n manier een penalty mist. Zo van: oh ja, nog een penalty met 4-0 achter in plaats van ‘we zijn hier vernederd, maar het gaat mij niet gebeuren dat ik ook deze penalty verpruts’”, besluit Van Hanegem.