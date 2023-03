Woedende Van Beukering roept ‘grote familie' op om auteurs ‘aan te pakken’

Jhon van Beukering heeft via Instagram ongenadig hard uitgehaald naar De Gelderlander. Twee auteurs van de regionale krant berichtten over twee verschillende zaken, waar de oud-voetballer woedend over is. De eerste auteur schreef vrijdag over de mogelijke betrokkenheid van Van Beukering bij twee hennepkwekerijen en een mishandeling. De tweede auteur berichtte zondag over de rode kaart die hij kreeg tijdens een jeugdwedstrijd van SC Veluwezoom uit Rozendaal.

Van Beukering zou betrokken zijn bij een hennepkwekerij in Klarenbeek, waar 498 plantjes werden gevonden in 2017, en een kwekerij in Deurningen. Daar werden in 2018 maar liefst 890 planten aangetroffen. Daarnaast wordt de voormalig spits verdacht van een mishandeling in Velp in april 2020. Van Beukering zou op straat een nekklem hebben uitgevoerd en dezelfde persoon ook op het hoofd hebben geslagen. Het slachtoffer van de vermeende mishandeling droeg toen een helm.

Daarnaast kwam zondag het nieuws naar buiten dat Van Beukering met rood werd weggestuurd bij een jeugdwedstrijd van SC Veluwezoom. Van Beukering is daar trainer van de Onder 18 en werd volgens De Gelderlander weggestuurd wegens commentaar op de scheidsrechter. Behalve dat de oud-spits werd weggestuurd, werd de wedstrijd op het sportpark van tegenstander SC Buitenboys in Almere ook gestaakt. Dat kwam omdat SC Veluwezoom de wedstrijd niet kon of wilde uitspelen.

"Zo, De Gelderlander", begint Van Beukering. "Als jullie mij de grond in willen boren, prima. Het kan me totaal niet schelen. Ik weet zeker dat jullie mensen een hekel aan mij hebben. Waarom, geen idee. Misschien omdat ik jullie al drie jaar niet te woord wil staan? Goede dingen worden niet geschreven. Maar als jullie mensen naar beneden willen halen, prima. Maar deze rug is heel breed, dus kom maar op", klinkt het. "Maar als je ballen hebt, dan kom je het mij één-op-één vragen. Nogmaals, vieze sensatiekrant, en die freelancers van jullie ook allemaal. Maar vergeet niet: wij en mijn familie zien ook wie deze stukken plaatsen."

Van Beukering doet vervolgens een oproep aan zijn familie. "Dus ik roep mijn grote familie op. Neefjes, nichtjes, ooms tantes, achterneefjes- en nichtjes. Iedereen die de familie een warm hart toedraagt en die weten hoe wij zijn. Om deze mensen ook eens aan te pakken. Iedereen die nog maar één stukje over mijn familie schrijft gaat met foto en al op mijn Facebook, net zoals jullie mij in de krant plaatsen. Gaan jullie als mens ook een keer voelen als mensen over je praten of schrijven." Van Beukering noemt vervolgens de twee auteurs van De Gelderlander die de betreffende artikelen over de oud-voetballer hebben geschreven. "Dus familie: tijd om wat terug te doen. Iedereen die nog wat plaatst: jouw kop komt er ook op."