Van Halst is kritiek Van der Vaart niet vergeten en haalt schrijnend moment aan

Zondag, 26 maart 2023 om 20:50 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:54

Harry Maguire maakte in het EK-kwalificatieduel met Oekraïne (2-0) weinig indruk op Jan van Halst. De analyticus was lovend over de wijze waarop Buyaka Saka de tweede Engelse treffer maakte, maar hij schrok van een onfortuinlijke balaanname van Maguire in de 88ste minuut. Lachend richt Van Halst zich tot Rafael van der Vaart, die in het verleden meermaals forse kritiek uitte op de de centrumverdediger.

Waar de amusementswaarde in de eerste helft van het EK-kwalificatieduel tussen Engeland en Oekraïne relatief hoog lag, was het tweede bedrijf minder interessant voor neutrale toeschouwer. Zo werd voor rust een voorzet van Saka door Harry Kane bij de tweede paal binnengelopen (1-0) en niet veel later zorgde Saka met een schot van buiten de zestien voor de tweede Engelse treffer. Voor Van Halst was er na de hervatting slechts één moment van opwinding: een opvallend onfortuinlijke balaanname met buitenkant rechts van Maguire.

“Er was de tweede helft niet zoveel te doen”, vertelt Van Halst bij Ziggo Sport. “Maar vlak voor tijd was er toch weer een moment met een aanname van Maguire. Moet je nou kijken man! Buitenkant rechts, en dan heeft hij ook nog pech met het opstuiteren van de bal. Hoe kan je die bal nou met rechts aannemen? Ik weet wel dat hij een beetje pech heeft met die stuit, maar met buitenkant rechts zo aannemen... Ook al ben je rechtsbenig, dan neem je die bal gewoon met links aan. Kan je dan helemaal niks met links? Maar goed, die tweede helft gaat als een nachtkaars uit, dus dan valt je oog hierop. We moeten Rafael van der Vaart ook een plezier doen, want hij zit ook te kijken”, besluit de analyticus.

Van Halst noemt Van der Vaart met een knipoog, daar laatstgenoemde meermaals zeer kritisch is geweest op Maguire in diverse praatprogramma’s. Afgelopen oktober vertelde Van der Vaart bovendien dat hij nooit meer is gevraagd om de analyse te verzorgen bij Sky Sports, omdat hij zich in het verleden te negatief uitliet over de centrumverdediger. “Als ik op zondag bij een amateurclub ga kijken, vind ik er zo drie die dit ook kunnen”, zei de analist onder meer.