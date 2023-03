Wonderschone treffer van Saka hoogtepunt bij comfortabele zege Engeland

Zondag, 26 maart 2023 om 19:56 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:04

Engeland heeft zijn uitstekende start in de EK-kwalificatie een passend vervolg gegeven. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate was dankzij treffers van Harry Kane en Bukayo Saka met 2-0 te sterk voor Oekraïne. Engeland heerste op Wembley, al kwam het in eerste instantie lastig door de verdediging van de bezoekers heen. Na de openingstreffer van Kane was het hek van de dam. Engeland staat na de eerdere overwinning op Italië (1-2) nu met zes punten uit twee wedstrijden bovenaan in Groep C. Oekraïne, dat pas één wedstrijd speelde, staat voorlopig laatste.

Jordan Pickford begon onder de lat bij de Engelsen. De doelman van Everton zag van rechts naar links Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire en Chilwell voor zich. Het middenveld werd gevormd door Bellingham, Jordan Henderson en Declan Rice. Saka was de rechtsbuiten, terwijl spits Kane James Maddison aan zijn linkerkant zag. Aan de kant van Oekraïne stonden onder meer sterspelers Oleksandr Zinchenko en Mykhaylo Mudryk aan de aftrap. Roman Yaremchuk fungeerde als diepe spits.

?????? ????????? ? De topscorer aller tijden voor Engeland weet natuurlijk het net weer te vinden ??#ZiggoSport #ENGUKR pic.twitter.com/nYuXDDERgQ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 26, 2023

In de achtste minuut claimde Harry Kane een strafschop na een vermeende overtreding van Oleksandr Svatok. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük vond het echter niet genoeg. Aan de andere kant leek Yaremchuk op weg naar de 0-1, maar de vermoedens van de aanwezigen bleken correct: buitenspel. Engeland had het in eerste instantie lastig met de stugge Oekraïners. Toch kwam Kane na een half uur spelen dichtbij. De spits van Tottenham Hotspur deed tevergeefs een acrobatische poging om een voorzet binnen te werken. Engeland klopte steeds nadrukkelijker op de deur en tien minuten voor rust was het raak. Een voorzet van Saka werd door Kane bij de tweede paal binnengelopen: 1-0. Ogenblikken later stond het 2-0. Saka draaide weg en schoot met links schitterend in de kruising.

?????? ?????? ?????????? ? Die van Kazachstan eerder vandaag was mooi, maar Saka kan er ook wat van ??#ZiggoSport #EK pic.twitter.com/ZS16wQEDci — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 26, 2023

Na rust werd duidelijk dat de echte spanning uit de wedstrijd was verdwenen. Oekraïne kwam niet tot kansen, terwijl Engeland minder scherp aan de bal was. The Three Lions waren vijf minuten na rust wel dicht bij de 3-0. Maddison, die zijn basisdebuut maakte, zag zijn schot maar net langs het doel van Anatoliy Trubin zeilen. Oekraïne kwam aan de hand van uitblinker Zinchenko beter in de wedstrijd, al leidde dat niet tot mogelijkheden. Een kwartier voor tijd werd Kane vervangen voor Ivan Toney, die zijn debuut maakte. De aanvaller was dit seizoen al goed voor zestien treffers in de Premier League en bracht de nodige energie. De spits van Brentford zag dat er weinig meer gebeurde in de slotfase. Maguire zag zijn kopbal in blessuretijd nog over gaan, terwijl de laatste kans op naam kwam van Jack Grealish. Hij stuitte op Trubin.