Barcelona verzoekt Spaans international om contract niet te verlengen

Zondag, 26 maart 2023 om 19:21 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:52

Barcelona heeft Dani Olmo verzocht om zijn contract bij RB Leipzig niet te verlengen, zo onthult Mundo Deportivo zondag. Volgens de Spaanse sportkrant vond er tijdens het WK in Qatar een ontmoeting plaats tussen de entourage van de aanvaller annex middenvelder en een delegatie van Barcelona, waar ook trainer Xavi bij aanwezig was. De Catalanen hebben Olmo verzocht om zijn tot medio 2024 lopende contract niet te verlengen, zodat hij volgend jaar zomer transfervrij de overstap naar het Spotify Camp Nou kan maken.

Barcelona heeft Olmo altijd in de gaten gehouden sinds hij de jeugdopleiding van de club in 2014 op zestienjarige leeftijd verliet voor Dinamo Zagreb. Tijdens zijn tijd in Kroatië werd Olmo meerdere malen benaderd voor een terugkeer in de jeugdopleiding, maar die pogingen bleken, ondanks wederzijdse interesse, tevergeefs. Bij Dinamo groeide de technicus uiteindelijk uit tot de absolute sterspeler van de club, die hem in 2020 voor 29 miljoen euro verkocht aan Leipzig. Olmo heeft inmiddels dertig interlands achter zijn naam staan waarin hij goed was voor zes treffers. Tijdens het afgelopen WK maakte Olmo indruk en in Qatar zou Barcelona een nieuwe poging hebben gewaagd om hem binnen te halen, zij het voor volgend jaar.

Barcelona wist namelijk dat Olmo aan het onderhandelen was met Leipzig over een contractverlenging. Een delegatie van Barcelona, inclusief Xavi, reisde af naar Doha voor een informele ontmoeting met de rechtspoot. De vertegenwoordigers van de Catalanen gaven aan zeer gecharmeerd te zijn van zijn kwaliteiten, maar dat de club niet gelijk toe kon slaan vanwege de penibele financiële situatie van de club. Om die reden is het verzoek bij Olmo en zijn delegatie neergelegd om zijn contract in Duitsland niet te verlengen, zodat hij transfervrij kan worden overgenomen in de zomer van 2024.

In de zomer van 2021 probeerde sportief directeur Mateu Alemany al om Olmo los te weken, maar dat bleek tevergeefs. De club schakelde een jaar later door naar Ferran Torres, die werd overgenomen van Manchester City en nog tot medio 2027 onder contract staat in Camp Nou. Leipzig zal deze zomer vermoedelijk veertig miljoen euro vragen voor zijn speler, een bedrag dat Barcelona niet kan en wil ophoesten. Tot slot schrijft Mundo Deportivo ook dat Real Madrid en Bayern München contact hebben gehad met de entourage van Olmo. De club uit Beieren zou vanwege de aanwezigheid van Julian Nagelsmann een streepje voor hebben gehad, aangezien de twee eerder samenwerkten bij Leipzig. Nagelsmann kreeg vrijdag echter zijn congé.