Ten Hag krijgt volgend seizoen uit het niets een extra optie op het middenveld

Zondag, 26 maart 2023 om 19:04 • Guy Habets

Erik ten Hag heeft volgend seizoen wellicht de beschikking over meer middenvelders dan hij in eerste instantie dacht. Amad Diallo, die door Manchester United verhuurd werd aan Sunderland en te boek staat als vleugelaanvaller, doet het in het Stadium of Light heel erg goed als middenvelder en kan volgens zijn trainer ook bij the Mancunians op die positie spelen.

Tony Mowbray liet Diallo al meermaals als middenvelder spelen voor Sunderland en dat pakte tot dusver goed uit. De Ivoriaan, die in januari 2021 door United voor ruim twintig miljoen euro over werd genomen van Atalanta, kwam dit seizoen al tot negen goals en twee assists voor zijn club en leidde de promovendus zo naar plek elf op de ranglijst. "De bal kent geen geheimen voor hem", zo laat Mowbray optekenen op de clubsite van Man United. "Amad kan aan de zijkant spelen, maar ook in de as. Bij ons laat hij het nu zelfs als centrale middenvelder zien. Je hoeft hem alleen maar de bal te geven, hij raakt hem toch niet kwijt."

Diallo kan op dezelfde positie uit de voeten als Bruno Fernandes, zo belooft Mowbray de fans van the Red Devils. "Ik zie veel wedstrijden van United en dan zie ik hoe Fernandes een beetje over het veld heen zwerft. Soms komt hij vanaf rechts, soms is hij de nummer 10 en soms is hij de lopende man. Een voetballer die diep kan spelen, maar ook voor verbinding op het middenveld zorgt. Amad is een vergelijkbaar type. Ik denk dat hij op die manier van waarde kan zijn en hoop dat hij zijn plekje in de selectie zal gaan vinden."

Diallo werd anderhalf jaar geleden ook begeerd door Feyenoord. De Rotterdammers zagen in de Ivoriaanse vleugelaanvaller de perfecte speler om de rechterflank te bemannen, maar door een blessure bij Diallo ging de deal toen niet door. De Stadionclub schakelde door en haalde Reiss Nelson op huurbasis naar De Kuip, terwijl Diallo herstelde van zijn blessure en tijdelijk naar Rangers verkaste. Dat was geen onverdeeld succes, maar zijn verhuur aan Sunderland dus wel. The Black Cats hopen stiekem dat Diallo volgend seizoen weer in het Stadium of Light komt spelen.