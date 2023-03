Binnenlandse samenwerking met Feyenoord wordt plots aangekondigd op tv

Zondag, 26 maart 2023 om 18:09 • Guy Habets • Laatste update: 18:15

Feyenoord gaat intensiever samenwerken met FC Dordrecht. Dat heeft Michele Santoni, de trainer van de Schapenkoppen, zondagmiddag onthuld. Santoni stond de pers te woord na afloop van het 0-0 gelijkspel tegen Helmond Sport en kon bij ESPN vertellen dat er nieuw leven in de samenwerking met Feyenoord wordt geblazen.

In het verleden werkte de huidige koploper van de Eredivisie al eens samen met de buren uit Dordrecht. De afgelopen jaren kwam die alliantie op een lager pitje te staan, maar Santoni laat weten dat er definitief een nieuw verbond op komst is. "Ik hoop dat Feyenoord ons gaat helpen in de structuur van onze organisatie, zodat we de stappen kunnen maken waar we nu nog tekort in komen", zo laat de oefenmeester optekenen voor de camera van ESPN.

Supporters van Dordrecht die verwachten dat een samenwerking met Feyenoord ook nieuwe spelers op gaat leveren, krijgen waarschijnlijk hun zin. "De buitenwacht denkt natuurlijk meteen aan goede nieuwe spelers en ik twijfel er niet aan dat die zullen komen", zegt Santoni. "Wij willen hier ook graag de club professionaliseren en op een hoger niveau brengen. Daarin kunnen we de kracht van Feyenoord zeker gebruiken."

Dordrecht is de huidige nummer negentien van de Keuken Kampioen Divisie en verzamelde 27 punten in 30 wedstrijden. De voorsprong op Jong FC Utrecht, dat laatste staat, bedraagt zeven punten. De selectie van Santoni herbergt op dit moment met Tidjany Touré een speler die gehuurd wordt van Feyenoord. In de eerste seizoenshelft speelde Aliou Baldé ook op huurbasis aan De Krommedijk, maar die werd in de winter door Feyenoord verkocht.