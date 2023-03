Ronald Koeman geeft tipje van de sluier over de opstelling van Oranje

Zondag, 26 maart 2023 om 17:46 • Guy Habets

Ronald Koeman wilde op de persconferentie ter voorbereiding op de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar van maandagavond niet al te veel prijsgeven over zijn opstelling. Toch liet de keuzeheer doorschemeren dat een basisplaats voor Matthijs de Ligt een serieuze mogelijkheid is. De stopper van Bayern München, die geveld werd door een buikgriepvirus, lijkt fit.

Koeman kreeg na de met 4-0 verloren wedstrijd in en tegen Frankrijk te horen dat Bart Verbruggen en De Ligt terug konden keren bij Oranje. Even later sloot ook Cody Gakpo weer aan. De Ligt en Gakpo hadden tegen de Fransen naar alle waarschijnlijkheid in de basis gestaan en dus werd er op het persmoment gevraagd naar de fitheid van die twee. "Dat wacht ik nog even af", antwoordt Koeman. "Ze hebben nog een hele dag en een nacht. Daarna gaan we met de jongens zitten. Ik denk wel dat Matthijs wat eerder aan de betere hand was dan Cody."

Daarmee lijkt de bondscoach voor te sorteren op een basisplaats voor De Ligt, die dan naast Virgil van Dijk in het hart van de verdediging zal opereren en daar de plaats van Jurriën Timber inneemt. Bevestiging daarover kregen de aanwezige journalisten niet. "Het is positief dat ze terug zijn, want het zijn jongens die al geselecteerd waren, maar het is echt nog afwachten of ze kunnen starten of dat we ze achter de hand houden."

Het Nederlands elftal is na de oorwassing in Frankrijk hekkensluiter van de kwalificatiepoule. De Fransen staan aan de leiding en daarachter volgt Griekenland, dat vrijdagavond met 0-3 won bij Gibraltar. Doordat de voetbaldreumes 'maar' met drie doelpunten verschil verloor, staat Gibraltar nu boven Oranje in de stand. Ierland speelde nog niet en staat met nul punten uit nul wedstrijden op de derde plaats. Dat land start maandagavond in Dublin met een thuiswedstrijd tegen les Bleus. De Grieken zijn vrij en zijn in september de volgende tegenstander van Oranje.