Denemarken gaat op bizarre wijze de boot in tegen nummer 115 van de wereld

Zondag, 26 maart 2023 om 17:01 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:14

Denemarken heeft een zeker lijkende overwinning in Kazachstan volledig uit handen gegeven. De ploeg van bondscoach Kasper Hjulmand leidde met 0-2 bij Kazachstan, maar de thuisploeg knokte zich tot ongeloof van de aanwezigen in de slotfase naar een 3-2 zege op de Denen. Met name de gelijkmaker van Askhat Tagybergen was een prachtige. Kazachstan en Denemarken hebben na twee speelrondes drie punten verzameld in Groep H van de EK-kwalificatie.

Na vijf amper vijf minuten kwam Denemarken bijna op voorsprong. Jonas Wind had een scherpe pass in huis op Rasmus Højlund, die bij de tweede paal een teen tekort kwam om binnen te tikken. Højlund had even later een uitstekende pass op Joakim Maehle, die stuitte op de doelman van de thuisploeg. Even later was het wel raak voor Højlund. Een diepe bal van Simon Kjaer kwam terecht bij de spits van Atalanta, die met een fraai uitgevoerde lob voor de openingstreffer zorgde: 0-1. Nog voor rust maakte Højlund zijn tweede van de middag. De spits tikte een rebound na een schot van Mikkel Damsgaard simpel binnen: 0-2. Kazachstan kwam er regelmatig dreigend uit, maar tot echte grote kansen leidde dat niet.

???????? ????-???? ????????! ?? Rasmus Højlund maakte donderdag een hattrick en gaat in Kazachstan vrolijk verder met scoren ??#ZiggoSport #KAZDEN pic.twitter.com/jQywUF7SN4 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 26, 2023

Denemarken leek in de tweede helft onderweg naar een simpele zege, maar de realiteit bleek anders. Eerst stuitte Abzal Beysebekov twintig minuten voor tijd nog op Kasper Schmeichel, maar even later was de aansluitingstreffer alsnog daar. Een hoekschop belandde op de arm van Wind, waarna de scheidsrechter naar de stip wees. De strafschop werd feilloos benut door Bakhtiyor Zaynutdinov: 1-2. Kazachstan rook bloed, terwijl Denemarken steeds meer begon te wankelen. Toch zag niemand de gelijkmaker van Tagybergen aankomen. De aanvoerder van de Kazachen schoot fantastisch raak van afstand. Kazachstan drukte door en in de slotfase werd het zelfs 3-2. Abat Aymbetov kopte een prachtige voorzet van Yan Vorogovskiy binnen. De tweede gele kaart voor Aymbetov in minuut 96 kon de pret allerminst drukken.

????????????????!! ?? Wat een prachtige goal van Tagybergen! Kazachstan staat hiermee op gelijke hoogte met de Denen ??#ZiggoSport #KAZDEN pic.twitter.com/7f4DGOYY2p — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 26, 2023