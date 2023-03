Valentijn Driessen vraagt ‘geïrriteerde’ Koeman over penaltynemers bij Oranje

Zondag, 26 maart 2023 om 16:44 • Jonathan van Haaster

Van bondscoach Ronald Koeman mag Memphis Depay nog altijd de strafschoppen nemen bij het Nederlands elftal. De spits van Atlético Madrid maakte vrijdag in de met 4-0 verloren wedstrijd tegen Frankrijk geen beste beurt en zag bovendien zijn strafschop in de blessuretijd gekeerd worden. Tijdens de persconferentie op maandag vraagt Valentijn Driessen, die de bondscoach bestempelt als 'geïrriteerd', of er een andere penaltynemer wordt aangewezen. Daarop spreekt Koeman zijn vertrouwen in Memphis uit.

Driessen haalt aan dat de vrije trappen en strafschop van Memphis 'niet al te best genomen zijn', waarop de journalist van De Telegraaf vraagt of er een andere penaltynemer komt. "We benoemen altijd de eerste, tweede en derde penaltynemer" antwoordt Koeman. "Uiteindelijk ligt de beslissing altijd bij de aanvoerder (Virgil van Dijk, red.). Het is duidelijk dat Memphis wat mij betreft nog altijd een penalty kán nemen. Wat mij betreft mag hij nog altijd de nummer één zijn." Mogelijk krijgt Memphis maandag de kans om zich vanaf de stip te revancheren. Dat staat de tweede wedstrijd van de EK-kwalificatie op het programma tegen Gibraltar.

Het was alweer de vierde keer dat Memphis een strafschop miste in het shirt van Oranje, strafschoppenseries uitgezonderd. De aanvaller zag zijn inzet in het Stade de France gekeerd worden door Mike Maignan. Alleen Patrick Kluivert miste meer dan één strafschop: twee. Memphis wist in zijn laatste acht interlands slechts eenmaal te scoren, op het WK in de achtste finale tegen de Verenigde Staten (3-1 winst). Daarbij moet gezegd dat de aanvaller niet geheel fit was tijdens het mondiale eindtoernooi vanwege een dijbeenblessure, waar hij in Qatar amper van hersteld was.

Driessen stelt tevens dat Koeman zijn irritatie 'vaak slecht kan verbloemen'. "Wanneer ben je die eindelijk kwijt, denk je? Gaat dat lukken voor de wedstrijd tegen Gibraltar?" Koeman antwoordt daarop met een lach. "Vind je dat ik het nog steeds heb?" Driessen: "Nu lach je voor het eerst." Koeman maakt een vrolijke indruk tijdens de persconferentie. "Dat komt door wat jij vraagt. De één lacht, en de ander... Ik ben het nu (de irritatie, red.) wel kwijt. Ik was het gisteravond wel kwijt. Als je eenmaal zegt wat je voelt en wat je denkt dan moet je ook verder. Het heeft ook geen enkele zin, dus dat is niet meer aanwezig."