Heracles komt na droomstart toch niet in de buurt bij nieuwe monsterscore

Zondag, 26 maart 2023 om 16:27 • Guy Habets

Heracles Almelo heeft zich op eigen veld met moeite ontdaan van FC Den Bosch. De ploeg van trainer John Lammers is de meest scorende ploeg in de Keuken Kampioen Divisie en hoopte op een monsterscore, maar moest het doen met een nipte overwinning: 3-2. Elders won Willem II, de nummer vijf van de competitie, van nummer zeven MVV (2-0) en boekte Telstar in de laatste minuut een overwinning.

De Bosschenaren verloren een paar weken geleden nog met 13-0 van PEC Zwolle en zullen daaraan teruggedacht hebben toen Lucas Schoofs in de eerste minuut al de score opende. Toch rechtten de gasten uit de Brabantse hoofdstad al snel weer de rug. Rik Mulders rondde een één-op-één met Michael Brouwer vakkundig af (1-1) en zorgde zo voor de terugkeer van het zelfvertrouwen bij Den Bosch. Dat maakte dat de formatie van interim-trainer William van Overbeek zich relatief eenvoudig staande kon houden in Almelo, tot Samuel Armenteros vlak voor rust alleen voor Wouter van der Steen opdook. Hij stond helemaal vrij om een voorzet vanaf links in te koppen: 2-1.

Toen vielen de dominostenen meteen om bij Den Bosch. Nog geen minuut na de tweede Almelose werd het ook nog 3-1 via Teun van Grunsven, die een eigen doelpunt maakte, en kreeg Heracles in de blessuretijd van de eerste helft ook nog een strafschop te nemen. Het enige geluk voor de Bosschenaren was dat Armenteros die op de paal schoot. Dat was maar goed ook voor de bezoekers, want daardoor konden ze via een rake kopbal van Nikolaj Möller na rust weer terug in de wedstrijd komen: 3-2. In het restant van de wedstrijd hinkte Heracles op twee gedachten, want het twijfelde tussen gaan voor een vierde goal en het over de streep trekken van de zege. De Heraclieden deden uiteindelijk het laatste.

Willem II – MVV Maastricht 2-0

Voor MVV kon de wedstrijd in Tilburg niet slechter beginnen dan hij deed. De Tricolores grepen meteen het initiatief en ook moest Nicky Souren na een harde botsing met ploeggenoot Leroy Labylle met een ogenschijnlijk zware hoofdblessure het veld verlaten. Toch kregen de Limburgers de eerste grote kans van de wedstrijd via Koen Kostons, die alleen door kon en vervolgens langszij schoof. Aan de andere kant was het even later wel raak. Elton Kabangu prikte de bal in de korte hoek langs Romain Matthys: 1-0. Een verdiende voorsprong voor de Tilburgers, die alleen konden klagen over het feit dat er niet vaker gescoord werd.

Dat had ook wel wat met het veld te maken. De vele regen in Tilburg maakte de mat steeds zwaarder om op te spelen en dat had vooral na rust zijn weerslag op het spel van beide ploegen. Van vlotlopende aanvallen was amper sprake meer en dus moest een eventueel doelpunt vallen uit een moment van opportunisme. In blessuretijd leek die goal er te komen voor MVV, maar de inzet van Dailon Livramento eindigde op de lat. In de tegenaanval besliste Willem II de wedstrijd vervolgens via Joeri Schroijen, die van de ruimte profiteerde en zijn oude team in rouw dompelde: 2-0.

'35 | Het is al de hele dag behoorlijk hard aan het regenen in Tilburg.



Langzaam ontstaan op het veld de eerste plassen, stuit het balletje hier en daar een beetje raar op en worden zwemdiploma's A tot en met C (met reddingszwemmen) een vereiste.



?? 1???0?? ? #WILMVV — MVV Maastricht (@mvvmaastricht) March 26, 2023

FC Dordrecht – Helmond Sport 0-0

De vorm van Dordrecht de afgelopen weken was bedroevend en de thuiswedstrijd tegen Helmond, dat het niet veel beter doet, werd aan de Krommedijk als dé kans gezien om weer eens punten te pakken. Het bleef uiteindelijk bij een puntje, omdat de Schapenkoppen duidelijk scorend vermogen ontbeerden en ook niet heel veel grote kansen kregen. Helmond vond het ondertussen wel prima en leek het meest tevreden te zijn met het doelpuntloze gelijkspel. De Brabanders zien Dordrecht nu immers niet dichterbij komen op de ranglijst.

Telstar – TOP Oss 1-0

Het eerste half uur stond bol van de kansen voor Telstar, maar de gasten uit Brabant kregen de grootste mogelijkheid. Uit een onvervalste scrimmage kreeg Kyvon Leidsman de bal binnen twee meter van het doel niet over de lijn. Toch mocht TOP niet klagen dat het met een schoon doel de rust haalde en ook in het tweede bedrijf maakte Telstar het meeste aanspraak op een doelpunt. Thijs Jansen, de keeper van de Ossenaren, toonde zich echter meermaals een sta-in-de-weg en leek een puntje uit het vuur te slepen voor zijn ploeg. Glynor Plet bepaalde in de laatste minuut echter anders. De sterke spits was attent en promoveerde een rebound tot het winnende doelpunt.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 30 22 3 5 49 69 2 Heracles Almelo 30 21 3 6 51 66 3 Almere City FC 29 16 4 9 10 52 4 VVV-Venlo 30 15 7 8 9 52 5 Willem II 30 14 8 8 17 50 6 FC Eindhoven 30 13 8 9 2 47 7 MVV Maastricht 30 13 5 12 -1 44 8 NAC Breda 30 13 4 13 -5 43 9 Telstar 30 11 10 9 -10 43 10 Roda JC Kerkrade 30 12 5 13 1 41 11 Jong AZ 30 11 8 11 0 41 12 De Graafschap 30 11 6 13 6 39 13 ADO Den Haag 30 10 9 11 -8 39 14 Jong PSV 30 10 8 12 -3 38 15 Helmond Sport 30 9 7 14 -17 34 16 Jong Ajax 30 7 10 13 -7 31 17 TOP Oss 30 9 3 18 -21 30 18 FC Den Bosch 30 9 3 18 -31 30 19 FC Dordrecht 30 7 6 17 -19 27 20 Jong FC Utrecht 29 5 5 19 -23 20