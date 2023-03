Steven Gerrard wordt tijdens benefietduel op Anfield bekogeld met flessen

Zondag, 26 maart 2023 om 15:45 • Jonathan van Haaster

Tijdens een benefietduel op Anfield tussen legendes van Liverpool en Celtic is Steven Gerrard bekogeld door fans van de Schotse club. De oud-middenvelder benutte een strafschop en vierde zijn doelpunt uitgebreid voor de fans van Celtic, die dat niet konden waarderen en daarop flessen en muntjes gooiden richting de oud-middenvelder. Gerrard werd tijdens de wedstrijd uitgejouwd door de meegereisde fans en verklaarde na afloop dat dat de reden was voor het uitgebreide vieren.

Gerrard was tussen juni 2018 en november 2021 eindverantwoordelijke bij Rangers FC, de aartsrivaal van Celtic. De oefenmeester leidde Rangers in 2021 naar de Schotse titel en voorkwam daarmee dat Celtic voor de tiende keer op rij landskampioen werd. Tijdens de benefietwedstrijd op zaterdag werd Gerrard, die inmiddels clubloos is, uitgejouwd door supporters van Celtic. Vlak voor rust werd Martin Skrtel in de zestien neergehaald door Darren O'Dea, waarna Gerrard de toegekende strafschop benutte. De 42-jarige Engelsman vierde zijn doelpunt daarop uitgebreid voor de fans van de Schotse topclub, die dat niet konden waarderen en flessen en muntjes naar hem gooiden.

Gerrard scores and gives it to the Celtic fans during the Legends Charity Match 2023 between Liverpool & Celtic today ?????? pic.twitter.com/Lr5WyRrDbN — ???????????? ?????????? ???????????????? (@thecasualultra) March 25, 2023

"Het was absoluut een strafschop", zei Gerrard, die vanzelfsprekend ook werd gevraagd naar het spraakmakende moment na zijn doelpunt. "Vanaf dat moment was er maar één nemer en dat was ik, voor de Celtic-fans. Er zat een beetje druk bij, ik wachtte tot de doelman (Artur Boruc, red.) zou vertrekken en daarna moet je het uitmelken. Ik heb zoveel narigheid van ze gekregen, dus dan krijgen ze het ook terug. Alsjeblieft." De opbrengst van de wedstrijd ging naar de LFC Foundation, een liefdadigheidsinstelling van Liverpool die zich inzet voor de gezondheid van kinderen en jonge mensen.

Toch was Gerrard ook dankbaar richting de 4.000 meegereisde fans uit Schotland. "De inzamelingsactie zou niet zo succesvol zijn geweest zonder de steun van de fans en in alle eerlijkheid waren de fans van Celtic er in grote getalen. Het was echt een leuke dag." Ook een andere oud Liverpool-speler, Gary McAllister, sprak zijn dankbaarheid uit naar de de fans van the Bhoys. "Het is een fantastisch iets dat Celtic 4.000 fans heeft meengenomen die helemaal uit Schotland zijn afgereisd om de foundation te ondersteunen." Onder meer Dirk Kuijt maakte deel uit van het team van Liverpool, dat onder leiding stond van Kenny Dalglish. Mark González zette in de tweede helft de eindstand op het bord: 2-0.