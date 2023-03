‘Na een fiasco kun je niet van Xavi Simons verwachten dat hij bij PSV blijft’

Zondag, 26 maart 2023 om 15:17 • Guy Habets • Laatste update: 15:48

Björn van der Doelen verwacht niet dat Xavi Simons na dit seizoen nog bij PSV speelt. Dat zegt de voormalig middenvelder van de Eindhovenaren tijdens de Skiete Willy Podcast van Voetbal International. Van der Doelen zou er ook alle begrip voor hebben als Simons er voor kiest om elders Champions League te gaan spelen.

De negentienjarige Simons moet volgens Van der Doelen op het hoogste niveau actief zijn en als PSV niet bij de eerste twee eindigt, kan dat niet in het Philips Stadion. "Ik ben bang dat je hem volgend jaar kwijt bent", klinkt het dan ook in de podcast van VI. "Die loopt ook tegen frustraties aan bij PSV en dat begrijp ik heel goed. Het zou wel eeuwig zonde zijn, want hij maakt het verschil. Maar ja, als je ziet in welke fase hij zit en hoe hij zich ontwikkelt, dan wil zo'n jongen natuurlijk gewoon door."

Alleen een kampioenschap of tweede plaats zal er volgens de voormalig middenvelder en huidig muzikant voor zorgen dat Simons in Eindhoven actief kan blijven. "De komende acht wedstrijden gaan heel belangrijk zijn. Als PSV daarin goed speelt, resultaten haalt en tweede wordt, dan zal dat meespelen in zijn keuze. Als dat een fiasco wordt, kun je niet van Simons verwachten dat hij toch maar gewoon blijft zitten omdat hij het zo goed naar zijn zin heeft. Dat is leuk, maar hij heeft potentie voor de wereldtop en het zou zonde zijn als hij daar niet voor gaat."

PSV kan dit seizoen niet zonder Simons. In 26 competitiewedstrijden kwam de spelmaker tot dertien doelpunten en zeven assists voor de Brabanders, die hem afgelopen zomer transfervrij over wisten te nemen van Paris Saint-Germain. De Fransen hebben naar verluidt wel de mogelijkheid om Simons terug te halen, als het toptalent dat zelf ook zou willen. Volgens het gerenommeerde Transfermarkt vertegenwoordigt Simons op dit moment een transferwaarde van dertig miljoen euro.