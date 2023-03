Koeman komt uitgebreid terug op de verrichtingen van Cillessen in Frankrijk

Zondag, 26 maart 2023 om 14:34 • Guy Habets

Ronald Koeman vindt niet dat de nederlaag in en tegen Frankrijk (4-0) op het conto van Jasper Cillessen te schrijven is. De bondscoach van Oranje erkent dat de Groesbeker bij een van de vier tegengoals niet goed uitzag, maar vindt het te ver gaan om te zeggen dat Cillessen een slechte wedstrijd speelde.

De 2-0 van de Fransen, gemaakt door Dayot Upamecano, leidde tot veel discussie. De vrije trap van Antoine Griezmann viel immers tussen keeper en verdedigers in en werd door Cillessen onhandig tegen Upamecano aan gewerkt. "Dat heeft Patrick (Lodewijks, red.) geanalyseerd en met hem besproken", meldt Koeman op een persconferentie. "Zijn positie was daar iets te ver terug, anders had hij misschien meer kunnen doen. Het blijft wel zo dat dit een geweldige bal was en dat zijn voor keepers altijd moeilijke ballen."

Valentijn Driessen van de Telegraaf wees eerder met de beschuldigende vinger naar de keeper van NEC en vindt dat een andere doelman de kans moet krijgen bij Oranje. Koeman was het daar niet mee eens en zegt Cillessen dan ook weinig kwalijk te nemen. "Bij die tweede goal had zijn positie iets meer naar voeren moeten zijn, dus dat was een twijfeltje. Verder viel hem niets kwalijk te nemen."

De zoektocht naar de eerste doelman voor de komende jaren gaat wel nog even door. Koeman kan daarin nog geen duidelijkheid verschaffen. "Noppert speelde op het WK en deed het daar prima, maar is nu geblesseerd. Bijlow is, net als Verbruggen, de toekomst. Bijlow speelt daarbij iets langer op niveau dan Bart. We hadden nu te maken met twee blessures bij keepers en laten we hopen dat in juni iedereen fit is. Dan zullen we keuzes maken en duidelijkheid scheppen, want dat kan nu nog steeds niet."