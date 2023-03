Braziliaanse bond openbaart welke topcoach het graag aan zou willen stellen

Zondag, 26 maart 2023 om 13:41 • Guy Habets

De Braziliaanse voetbalbond CBF hoopt Carlo Ancelotti na het huidige clubseizoen aan te kunnen stellen als bondscoach. Dat meldt voorzitter Ednaldo Rodrigues tegenover persbureau Reuters. Brazilië is na het vertrek van Tite nog altijd op zoek naar een nieuwe keuzeheer en verloor afgelopen zaterdag onder interim-trainer Ramon Menezes met 2-1 van Marokko.

Na het afgelopen WK in Qatar, waar Brazilië in de kwartfinale na strafschoppen strandde tegen Kroatië, stapte Tite op. Sindsdien is de Braziliaanse bond op zoek naar een trainer die het capabel genoeg vindt om de Seleção onder zijn hoede te nemen en volgens Rodrigues is die persoon gevonden. "Ancelotti wordt unaniem gerespecteerd onder alle spelers", zo laat de voorzitter optekenen. "Niet alleen door iemand als Vinícius Júnior, maar door iedereen die met hem gewerkt heeft."

Rodrigues werd in Marokko weer overtuigd van het feit dat de Brazilianen met Ancelotti in zee moeten gaan. "We weten dat hij de favoriet is van de spelers, maar ook de fans willen hem het liefst. Dat heb ik in elk stadion waar ik ben geweest al gehoord. Ik respecteer Ancelotti omdat hij eerlijk werkt. De man heeft natuurlijk geen introductie nodig, is een topcoach die al heel veel heeft gewonnen en we hopen dat hij bij ons nog veel meer zal winnen."

Om Ancelotti in de zomer aan te kunnen stellen, heeft de Braziliaanse bond wel de medewerking van Real Madrid nodig. De ervaren Italiaan heeft immers nog een contract tot medio 2024 in de Spaanse hoofdstad. De matige prestaties van Real in LaLiga, waar de achterstand op koploper Barcelona opgelopen is tot twaalf punten, zou een vertrek van Ancelotti wel aantrekkelijker kunnen maken voor de clubleiding van de Koninklijke. Brazilië hoopt eind mei een nieuwe bondscoach te kunnen presenteren.