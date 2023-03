Opsteker voor Ronald Koeman en Oranje: ook Cody Gakpo keert terug

Zondag, 26 maart 2023 om 12:52 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:09

Ook Cody Gakpo lijkt weer een optie te zijn voor het EK-kwalificatieduel met Gibraltar. Op beelden van ESPN is te zien hoe de aanvaller van Liverpool actief meedoet met de groepstraining van Oranje, net als de eveneens teruggekeerde Matthijs de Ligt. De KNVB bracht al wel naar buiten dat De Ligt en Bart Verbruggen weer waren aangesloten, maar meldde nog niks over Gakpo.

Gakpo behoorde net als De Ligt, Verbruggen, Sven Botman en Joey Veerman tot het vijftal dat moest afhaken tegen Frankrijk vanwege een virusinfectie. Hoewel eerst het gerucht ging dat dat door het eten van kipkerrie kwam, bleek later dat het om een buikgriepvirus ging. De dag na de nederlaag op Franse bodem werd bekend dat De Ligt en Verbruggen weer bij de groep zouden aansluiten. Stefan de Vrij, wiens vrouw in verwachting is, en de geblesseerd geraakte Lutsharel Geertruida keerden juist huiswaarts.

Guess who's back ?? — ESPN NL (@ESPNnl) March 26, 2023

Nu kan ook Gakpo weer aansluiten, waardoor Ronald Koeman weer een stuk ruimer in zijn aanvallende opties zit. De bondscoach moest al puzzelen op de flanken door de afwezigheid van Steven Bergwijn en experimenteerde al met Donyell Malen en zelfs Brian Brobbey als vleugelspitsen. Tegen Frankrijk begon Koeman met een voorhoede van Xavi Simons, Memphis Depay en Steven Berghuis, terwijl Simons en Berghuis bij hun clubs doorgaans op het middenveld staan geposteerd.

Koeman heeft inclusief Gakpo de beschikking over 24 fitte selectiespelers voor het duel met Gibraltar, dat vrijdag zijn eigen kwalificatieouverture met 0-3 verloor tegen Griekenland. Omdat Oranje met 4-0 afdroop tegen Frankrijk is de selectie van Koeman op doelsaldo dus voorlopig hekkensluiter. Oranje trapt maandag om 20.45 uur af in De Kuip.