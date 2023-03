Kraay junior blikt al likkebaardend vooruit op Oranje-koppel met Frenkie de Jong

Zondag, 26 maart 2023 om 12:33 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:48

De tafel van Goedemorgen Oranje ziet graag Mats Wieffer starten tegen Gibraltar. Met name Martijn Krabbendam en Hans Kraay junior zijn zeer te spreken over de middenvelder van Feyenoord, die zich volgens hen in rap tempo ontwikkelt. Kraay junior blikt al likkebaardend vooruit op een toekomstig koppel met Frenkie de Jong.

Oranje werd afgelopen vrijdag compleet overlopen door Frankrijk (4-0 verlies) en dat gebeurde niet in de laatste plaats op het middenveld. Op de vraag of Wieffer, die zijn haasje nog moet krijgen, het niveau aan had gekund, reageert Krabbendam met duidelijke woorden. "Als ik keek naar de wedstrijd tegen de Fransen wel, en ook als je ziet hoe snel hij zich ontwikkelt. Het is toch een speler – en dat hoor je ook wel van hoe hij zich tijdens de trainingen manifesteerde – die zich snel aanpast. Vorig jaar keek jij (Krabbendam wijst naar Kraay junior, red.) naar hem met dat schakelprogramma en moet je nu eens zien."

Volgens Kraay junior slaat Krabbendam 'de spijker op zijn kop'. "Hij past zich op alle niveaus heel snel aan", vindt ook Kraay. "Als je heel erg goed bent bij Excelsior (waar Wieffer vorig seizoen speelde, red.), dan kun je snel denken: het is maar de Keuken Kampioen Divisie. Ik ben bij die eerste training van het Nederlands elftal gaan kijken. Dan zoekt hij met niemand contact, strikt zijn veters nog een keer en doet moeiteloos mee in het positiespel."

Kraay junior kan daarom niet wachten op wanneer Frenkie de Jong weer fit is. De analist ziet een potentieel droomkoppel samen met Wieffer. "Iedere centrale verdediger – of je nu Van Dijk, Timber of De Ligt bent of vroeger Ruud Krol was – vindt het heerlijk om gewoon een bal af te pakken en hem aan iemand te geven die opendraait en voetbalt. Wieffer doet dat ook. Dan heb je twee mensen waarmee je aan het voetballen komt. Dat had je tegen Frankrijk niet", aldus Kraay.