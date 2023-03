Vink: ‘Hij is van onschatbare waarde voor Oranje, de allerbelangrijkste speler’

Zondag, 26 maart 2023 om 10:37 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:15

Marciano Vink breekt zondag in Goedemorgen Oranje een lans voor Frenkie de Jong. De middenvelder ontbrak vrijdag in het EK-kwalificatieduel van Oranje met Frankrijk (4-0 nederlaag) en volgens de analist was dat duidelijk te merken. Vink is van mening dat De Jong met name in Nederland nogal wordt onderschat en er te weinig waardering is voor zijn rol op het middenveld van Barcelona.

"We moeten eens ophouden in Nederland door te zeggen dat Frenkie de Jong alleen maar meevoetbalt bij Barcelona", steekt Vink van wal in de ochtendshow. "Frenkie de Jong is voor dit Nederlands elftal en voor het Nederlands voetbal van onschatbare waarde. De allerbelangrijkste speler. Wat hij verdedigend oplost... " Presentatrice Fresia Cousiño Arias oordeelt dat Oranje zonder de controleur niet zover mag wegzakken. "We hebben toch de periode vóór Frenkie de Jong gezien met het Nederlands elftal? Toen was er heel veel geschuif en er zat geen leven in Oranje", aldus Vink.

"Vanaf Peru en Frankrijk (interlands in 2018, red.), toen Frenkie de Jong in het Nederlands elftal kwam - en ik ga hem echt niet verheerlijken - Maar je ziet duidelijk het verschil", benadrukt Vink nog maar eens de waarde van de 25-jarige middenvelder. "Je ziet iemand die de bal komt ophalen, de andere spelers rust geeft, hij kan dingen creëren. Dat gebeurt nu niet." Tegen Frankrijk begon Marten de Roon centraal op het middenveld, met Georginio Wijnaldum en Kenneth Taylor op de flanken. Laatstgenoemde kende een dramatisch optreden en werd na een halfuur al gewisseld door bondscoach Ronald Koeman.

Oranje-watcher Martijn Krabbendam is het roerend eens met Vink. "Toen hij vierenhalf jaar geleden debuteerde tegen Frankrijk in Parijs veranderde alles. Er was opeens een speler die ballen kwam halen, die overtalsituaties beheerste, die zelfs wegdraaide bij Griezmann. En Mbappé wilde zijn shirt na afloop, dus dat zegt ook wel iets over wat hij het Nederlands elftal heeft gebracht. En zonder hem is er geen aanval, niks. Er was niemand aanspeelbaar en niemand nam initiatief. En hij is eigenlijk de enige speler die dat heeft", ontvangt de afwezige De Jong een groot compliment.