Verwarring alom: Hartman staat voor debuut tijdens Nederland - Gibraltar

Zondag, 26 maart 2023 om 10:20 • Tom Rofekamp

Niet Quilindschy, maar Niels Hartman staat zondag aan de vooravond van zijn interlanddebuut De in Schoonhoven geboren middenvelder heeft een Gibraltarees paspoort en zit voor het eerst bij de nationale selectie van het land. In interview met de NOS blikt Hartman vooruit op een mogelijk wel hele speciale avond. "Ik heb nog nooit voor zoveel fans gespeeld."

Hartmans ouders zijn beiden Nederlands, maar al toen hij één jaar was verkasten ze naar het buitenland, zo vertelt hij. "Mijn vader kreeg een baan in Gibraltar. Toen zijn we naar Spanje verhuisd en vervolgens op mijn twaalfde naar Gibraltar zelf, vanwege het Engelse onderwijs voor mijn zus en mij. Daar heb ik tot mijn achttiende gewoond en in de tussentijd altijd in Spanje gevoetbald."

De 22-jarige middenvelder doorliep jeugdelftallen van Unión Estepona, CD San Roque, AD Taraguilla en Algeciras CF (waar hij onder meer tegen Málaga en Sevilla voetbalde), voordat hij voor zijn studie naar Engeland verhuisde. Daar kwam hij in het universiteitsteam van Loughborough terecht. "Ook een prima niveau. We hebben bijvoorbeeld een paar spelers in ons team van de profacademies van Everton, Chelsea en Liverpool. Jongens die het daar net niet gehaald hebben", aldus Hartman, die nog altijd voor Loughborough speelt.

Het zaadje werd echter twee jaar geleden geplant, toen hij tijdens de coronapandemie zes wedstrijden voor het Gibraltarese Lynx FC speelde. De bondscoach van de dwergstaat, Julio Ribas, was bij een van die wedstrijden aanwezig. "Hij vroeg zich af: wie is die jongen? En heeft hij al een Gibraltarees paspoort?", zegt Hartman erover. "Dat had ik toen nog niet. Waarop hij tegen mijn trainer zei: 'Als hij een paspoort krijgt, laat het me weten. Misschien roepen we hem dan wel op.'"

Nederland, de underdog

Hartman bleef vrijdag nog op de bank, toen Gibraltar in eigen huis met 0-3 van Griekenland verloor. In De Kuip maakt de defensieve middenvelder alsnog kans op zijn interlanddebuut. Daar begint Gibraltar ondanks de nederlaag niet als hekkensluiter van poule B van de EK-kwalificatie. Nederland verloor vrijdag met 4-0 van Frankrijk en is daarom 'de underdog'. "Een paar jongens in het team grapten daar al over: Nederland staat lager, dus dat wordt een makkelijke pot in Rotterdam."