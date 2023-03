Curaçao kent dramatische generale voor ontmoeting met Lionel Messi en co

Zondag, 26 maart 2023 om 09:34 • Tom Rofekamp

Curaçao is zaterdagnacht gedegradeerd naar Divisie B van de CONCACAF Nations League. De formatie van bondscoach Remko Bicentini ging met 0-2 ten onder tegen Canada, dat net als Honduras niet meer in te halen is in Groep C van Divisie A. Voor Bicentini was het bovendien een extra zure nederlaag: de Nijmegenaar was tot de zomer van 2022 nog assistent bij Canada. Curaçao oefent komende maandag tegen Argentinië.

Bijzonderheden

Curaçao trad aan met talloze (voormalig) Eredivisie-spelers. Zo verschenen Richairo Zivkovic en Vurnon Anita aan de aftrap, net als Brandley Kuwas, Leandro Bacuna en Cuco Martina. Jonathan David zette Canada in minuut 23 op voorsprong. De aanvaller van Lille OSC kreeg de bal op een presenteerblaadje van Richie Laryea, en liet doelman Eloy Room van dichtbij kansloos met een hoge intikker. Nadat Juriën Gaari met zijn twede gele kaart het veld af moest, bepaalde Cyle Larin nog voor rust de eindstand. De spits kreeg laag voor op links van Alphonso Davies en schoot met een knappe voetbeweging raak: 0-2. Daardoor moet Curaçao komend seizoen verder in Divisie B van de CONCACAF Nations League.

?? @CNationsLeague | Aquí están los goles de David y Larin, para el triunfo de Canadá ???? 0-2 ante Curaçao ????. pic.twitter.com/z79RkCG2B2 — ??????Radio Sports?????? (@RadioSportsMTL) March 26, 2023

Wedstrijdverloop

23' 0-1 Jonathan David (assist: Richie Laryea)

38' Rode kaart Juriën Gaari (tweede keer geel)

43' 0-2 Cyle Larin (assist: Alphonso Davies)