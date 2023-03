Georginio Wijnaldum levert directie van AS Roma hoofdbrekens op

Zondag, 26 maart 2023 om 08:32 • Tom Rofekamp

AS Roma buigt zich over een langer verblijf van Georginio Wijnaldum. Volgens il Corriere della Sera twijfelen de Romeinen over de blessuregevoeligheid van de Nederlander en willen ze alleen met hem verder als hij nog een jaar gehuurd kan worden van Paris Saint-Germain. Dat lijkt onaannemelijk, aangezien Wijnaldum medio 2024 al uit zijn contract loopt in het Parc des Princes.

Wijnaldum werd begin dit seizoen op huurbasis overgenomen van de Fransen, waarbij een koopoptie werd afgesproken. Voor zo'n acht miljoen euro kon de 32-jarige middenvelder definitief naar het Stadio Olimpico verkassen. Tiago Pinto, algemeen directeur van Roma, twijfelt echter. Hij heeft nog te weinig kunnen zien van Wijnaldum vanwege diens scheenbeenbreuk en wil daarom langer de tijd krijgen om te kunnen beslissen.

Dat levert PSG echter weinig op. Wijnaldum loopt medio 2024 al uit zijn contract en dus zal de club komende zomer wat aan hem willen verdienen. Nog een jaar in de Franse hoofdstad lijkt ook geen optie voor de Oranje-international. Zijn eerste seizoen liep uit op een deceptie en PSG wilde daarom maar wat graag van hem af. Roma bood tijdelijk uitkomst, maar lijkt dus niet de definitieve uitweg te zijn.

Wijnaldum zou namelijk ook nog een fors loonoffer moeten doen. Roma betaalt nu slechts de helft van zijn salaris, dat naar verluidt zo'n zeven miljoen euro bedraagt. PSG wilde daaraan meewerken om maar van hem af te zijn, echter gaat bij een definitieve overname dat balletje niet op. Wijnaldum staat vooralsnog op elf duels in Romeinse dienst, waarvan vijf als basisspeler. Saillant detail: in slechts één van die basisoptredens werd er gewonnen door Roma.