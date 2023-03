Marokko dendert rustig door na sprookjes-WK en schrijft historie tegen Brazilië

Zondag, 26 maart 2023 om 07:46 • Tom Rofekamp • Laatste update: 07:54

Marokko blijft imponeren. Na het sprookjesachtige WK in Qatar bonden de Leeuwen van de Atlas zaterdag ook nummer één van de wereld Brazilië aan de zegekar. Goals van Soufiane Boufal en Abdelhamid Sabiri maakten een blunder van Yassine Bounou onschadelijk: het werd 2-1 in het Grand Stade de Tanger. Marokko schreef daarmee geschiedenis: het was voor het eerst in de landshistorie dat het won van Brazilië.

Met de historische vierde plek in het achterhoofd besloot Walid Regragui grotendeels terug te vallen op zijn Qatarese succesformatie. Dat betekende dat Hakim Ziyech aan de aftrap verscheen, net als onder meer Noussair Mazraoui en Sofyan Amrabat. Voormalig AZ'er Zakaria Aboukhlal sartte op de bank. Aan de zijde van Brazilië moest ook Antony hopen op een invalbeurt, ondanks dat de Zuid-Amerikanen over een zwaar gehavende aanval beschikten vanwege de vele blessures.

Het was Marokko dat net iets voor het halfuur op voorsprong kwam. Boufal onderschepte de bal vlak voor de vijandige zestien en leverde af bij Bilal El Khannouss. Het talent van KRC Genk gaf de bal terug en Boufal werkte deze zijn zwakkere rechterbeen achter doelman Weverton: 1-0. Brazilië had daarna moeite de rug te rechten en werd in het zadel geholpen door de sluitpost van de tegenstander.

Gelegenheidsaanvoerder Casemiro besloot in minuut 67 maar eens uit te halen op zo'n twintig meter van het vijandige doel. Bounou dook knullig over de bal heen en zag deze tussen zijn benen in het net verdwijnen: 1-1. Hij kon wel door de grond zakken, maar Sabiri stelde ruim tien minuten later alsnog de zege veilig. De invaller kreeg de bal voor zijn voeten na een voorzet van Yahia Attiyat Allah en schoot hard in het dak van het doel: 2-1. Antony, die in minuut 64 in het veld gekomen, kon daar ook niets meer aan doen.