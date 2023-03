Southgate gunt Maddison basisdebuut en wijst vervanger van Shaw aan

Zondag, 26 maart 2023 om 17:20 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:10

Gareth Southgate heeft de opstelling van Engeland voor het duel met Oekraïne bekendgemaakt. De bondscoach kiest voor Ben Chilwell als vervanger van de geschorste Luke Shaw, terwijl James Maddison de linksbuiten van dienst is. Het betekent voor de aanvaller van Leicester City zijn basisdebuut voor de nationale ploeg. Jude Bellingham was een vraagteken voor de wedstrijd, maar staat aan de aftrap. De wedstrijd, die onder leiding staat van Serdar Gözübüyük, begint om 18.00 uur en is te zien op Ziggo Sport Voetbal.

Jordan Pickford staat onder de lat. De doelman van Everton ziet van rechts naar links Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire en Chilwell voor zich. Het middenveld wordt gevormd door Bellingham, Jordan Henderson en Declan Rice. Bukayo Saka is de rechtsbuiten, terwijl spits Harry Kane Maddison aan zijn linkerkant ziet. Aan de kant van Oekraïne staan onder meer sterspelers Oleksandr Zinchenko en Mykhaylo Mudryk aan de aftrap.

Engeland begon zijn EK-kwalificatie uitstekend met een 1-2 zege op Italië. Kane wist tegen de Italianen het net te vinden en daarmee kroonde hij zich tot alleenstaand topscorer aller tijden van the Three Lions. Southgate kan naast de eerder afgevallen Marcus Rashford, Mason Mount en Nick Pope ook niet beschikken over Shaw, die in Napels rood pakte, en de zaterdag weggevallen Reece James. Desondanks is Engeland de duidelijke favoriet en kan het buigen op goede herinneringen tegen de Oost-Europeanen. Op het EK 2020 werd Oekraïne in de kwartfinale met 0-4 aan de kant gezet. Bovendien verloor Engeland in oktober 2020 voor het laatst op Wembley over negentig minuten (Denemarken, 0-1).

Oekraïne kwam in september voor het laatst in actie en na het mislopen van het WK is de ploeg van bondscoach Ruslan Rotan gebrand zich wel te plaatsen voor het EK. De bezoekers moeten het stellen zonder Illia Zabarnyi. Voor Vitaliy Mykolenko, Zinchenko en Mudryk zal het een bijzonder duel worden, daar zij actief zijn in de Premier League. De Oekraïners zullen iets speciaals moeten verzinnen, want zij wisten hun laatste vijf wedstrijden op Engelse bodem niet te winnen. Toch weet Rotan hoe het voelt om van de tegenstander van zondagavond te winnen. De oud-middenvelder was basisspeler in de ploeg die Engeland in 2009 met 1-0 versloeg.

Opstelling Engeland: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Chilwell; Bellingham, Henderson, Rice; Saka, Kane, Maddison.

Opstelling Oekraïne: Trubin; Karavaev, Svatok, Matviienko, Mykolenko; Sudakov, Stepanenko, Zinchenko; Malinovsky, Yaremchuk, Mudryk.