Salah-Eddine ‘100 procent’ klaar voor concurrentiestrijd op één positie bij Ajax

Zaterdag, 25 maart 2023 om 23:21 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:55

Anass Salah-Eddine is duidelijk: hij wil met ingang van komend seizoen de nieuwe linksback van Ajax worden. De huurling van FC Twente maakt dit seizoen echter als controlerende middenvelder veel indruk. De Tukkers willen Salah-Eddine volgens TC Tubantia graag voor de club behouden, maar de international van Jong Oranje lijkt zelf te azen op een zomerse terugkeer bij Ajax en een plek in de verdediging.

Salah-Eddine krijgt zaterdag na de 3-0 overwinning op Jong Noorwegen in een oefeninterland bij ESPN de vraag of hij klaar is voor de concurrentie in Amsterdam. "Honderd procent", antwoordt de multifunctionele vleugelverdediger met een glimlach op zijn gezicht. "Ze hebben een nieuwe linksback (Owen Wijndal, red.) gehaald en er zijn jongens uit de jeugd. Dus aan het begin van het seizoen wilde ik mijn minuten elders gaan maken. Om mezelf te laten zien aan Ajax en Nederland. Ik heb dat tot nu toe goed gedaan. Maar voor volgend seizoen moet ik met Ajax overleggen en kijken wat zij willen", legt Salah-Eddine de bal bij de Amsterdammers. "En anders ga ik gewoon de concurrentiestrijd aan."

Presentator Cristian Willaert denkt dat Salah-Eddine als doel heeft om de linksbackpositie bij Ajax te veroveren. "Zo simpel kunnen we het toch zeggen, of niet?", krijgt de huurling voorgelegd. "Ja", is het korte en bondige antwoord van de lachende flankspeler die tegen Jong Noorwegen als linkermiddenvelder fungeerde. Bondscoach Erwin van de Looi haalde Salah-Eddine overigens wel vroegtijdig naar de kant. Doelpunten van Elayis Tavsan, Crysencio Summerville en Ludovit Reis waren goed voor de ruime zege in de vriendschappelijke ontmoeting.

FC Twente

FC Twente ziet een langer dienstverband van Salah-Eddine in De Grolsch Veste wel zitten. Daarvoor moet echter wel een transfersom op tafel komen. De multi-inzetbare Salah-Eddine werd afgelopen zomer naar Enschede gehaald als back-up achter eerste linksback Gijs Smal. Op die positie kwam hij maar mondjesmaat aan de bak en trainer Ron Jans experimenteerde met hem als linksbuiten en zelfs als rechtsback. Het middenveld bleek de oplossing. Als spelverdeler naast Ramiz Zerrouki maakt Salah-Eddine de afgelopen weken een steeds betere indruk en dat is ook de beleidsbepalers bij Twente opgevallen.

Technisch directeur Jan Streuer liet TC Tubantia weten dat de club de mogelijkheden onderzoekt om Salah-Eddine langer in het oosten te houden. Daarvoor moet echter wel geld op tafel komen. Salah-Eddine, die Twente 'een hele mooie club noemt', verlengde afgelopen zomer nog zijn contract bij Ajax en is nog tot medio 2025 speler van de Amsterdammers. Een transfersom werd ook nog niet afgesproken, daar Twente geen optie tot koop bedong in de huidige huurverbintenis.

Opvolger van Wijndal?

Karim El Ahmadi was afgelopen week in Voetbalpraat zeer te spreken over de ontwikkeling van Salah-Eddine bij Twente. "Wijndal maakt op mij niet de indruk dat hij altijd moet spelen, als ik hem zo zie. Als je jong bent, moet je kiezen voor minuten, maar Salah-Eddine is wel echt een Ajax-speler. Als hij tegen Feyenoord op linksback had gespeeld, dan zou dat beter zijn geweest dan wat we in de afgelopen wedstrijd hebben gezien", zo zei de analist.