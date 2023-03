Dragisa Gudelj valt omver, wordt gereanimeerd en wil daarna doorspelen

Zaterdag, 25 maart 2023 om 23:19 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:01

Dragisa Gudelj, speler van Córdoba CF en het broertje van Sevilla-verdediger Nemanja, moest zaterdag gereanimeerd worden. De 25-jarige Gudelj viel om en had het geluk dat de hulpdiensten er snel bij waren. Gudelj werd na een hartmassage op een brancard naar de ambulance vervoerd. Tot ieders verbazing wilde de geboren Bredanaar vervolgens doorspelen. Gudelj werd alsnog naar het ziekenhuis vervoerd. Hij verkeert in stabiele toestand.

Gudelj ging in de wedstrijd tegen Racing Ferrol op het derde Spaanse niveau naar de grond. Hulpdiensten snelden naar Gudelj, om hem vervolgens een hartmassage toe te dienen. Spelers, tegenstanders en het publiek keken hulpeloos en angstig toe. Het was de bedoeling dat Gudelj via een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd zou worden, maar daar dacht hij zelf anders over. Op beelden is te zien dat wanneer Gudelj bijna in de ambulance geplaatst wordt, hij plots overeind zit en aan lijkt te geven door te willen voetballen.

Gudelj del Córdoba se desmaya y han empezado hacer la rcp, se lo llevan en camilla, y se acaba de incorporar al meterse en ambulancia, menos mal. Que no sea nada, mucho ánimo Córdoba, a por los 3 puntos. Especialmente por Gudelj después del gran susto y el almeriense Carlos Marín pic.twitter.com/0zYZMB9E1R — Jdp78 (@Jdpd78) March 25, 2023

Het publiek in het stadion ging vervolgens uit zijn dak. Daadwerkelijk de wedstrijd uitspelen deed Gudelj niet, daar hij werd tegengehouden door medespelers, scheidsrechter en ambulancemedewerkers. Uiteindelijk stemde Gudelj toe en liet hij zich naar het ziekenhuis brengen voor verdere controle. Córdoba laat weten dat zijn toestand stabiel is en dat hij ter observatie in het ziekenhuis blijft. De wedstrijd werd na overleg tussen beide ploegen gestaakt. Córdoba spreekt via de officiële kanalen zijn grote dank uit richting de aanwezige doktoren, fysiotherapeuten, ambulancemedewerkers en de hele staf van Racing Ferrol.

"Het laatste nieuws dat we over Dragi hebben is, dat hij wordt geobserveerd en dat hij bij bewustzijn en stabiel is", laat Córdoba verder weten. "Ze gaan tests uitvoeren, maar in principe is zijn toestand stabiel. Hij heeft een hartstilstand gehad. Toen hij het stadion verliet was hij bij bewustzijn en wilde hij doorspelen, maar we hebben besloten dat het goed is dat ze hem meenemen naar het ziekenhuis. In de komende uren denken we meer nieuws over Dragi te krijgen en we verwachten allemaal dat hij gauw beter wordt."