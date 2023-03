Füllkrug bezorgt Duitsland met dubbelslag overtuigende zege op kansloos Peru

Zaterdag, 25 maart 2023 om 22:43 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:45

Duitsland heeft zaterdag een eenvoudige oefenzege op Peru weten te boeken. De ploeg van bondscoach Hansi Flick was dankzij twee treffers van Niclas Füllkrug met 2-0 te sterk voor de Zuid-Amerikanen. Peru maakte weinig tot geen kans tegen Duitsland, dat met name in de eerste helft veelvuldig kansen creëerde. In het tweede bedrijf nam de thuisploeg de voet van het gaspedaal. Duitsland is als organisator automatisch geplaatst voor het EK 2024. Dinsdag staat er in Köln tegen België een nieuwe oefenwedstrijd op het programma.

Flick opteerde voor een aanvallende 3-5-2-opstelling. Marc-André Ter Stegen stond onder de lat en zag Matthias Ginter, Emre Can en Nico Schlotterbeck voor zich. Het middenveld werd van rechts naar links gevormd door Marius Wolf, Florian Wirtz, Kai Havertz, Joshua Kimmich en David Raum. Füllkrug en Timo Werner waren de spitsen van dienst. Aan de kant van Peru kreeg FC Emmen-verdediger Miguel Araujo een basisplaats. Hij stond naast voormalig Feyenoorder Renato Tapia en Luis Abram. Feyenoorder Marcos López stond links op het vijfmans middenveld. Raúl Ruidíaz was de eenzame spits.

Peru hield tot de twaalfde minuut stand. Een diepe bal van achteruit kwam terecht bij Havertz, die na zijn aanname met de borst zelf op weg leek naar de openingstreffer. Füllkrug was er echter eerder bij en liet Pedro Gallese kansloos: 1-0. De doelman van Orlando City kon zich in de fase daarna wel onderscheiden door tweemaal katachtig te redden op pogingen van Wirtz en Werner. Duitsland bleef drukken en na ruim twintig minuten kwam Füllkrug bij de tweede paal net tekort om zijn tweede treffer binnen te schieten. Niet veel later was het alsnog raak voor de spits van Werder Bremen, door een scherpe voorzet van Wolf binnen te lopen: 2-0. Vlak voor het einde van de eerste helft kreeg Füllkrug de kans op zijn hattrick, maar zijn schot werd voor de lijn door verdediger Luis Advíncula weggewerkt.

Flick besloot in de rust driemaal te wisselen en bracht Mario Götze, Leon Goretzka en Serge Gnabry voor respectievelijk Wirtz, Can en Werner. Ondanks het verse bloed in de ploeg legde Duitsland een matige tweede helft op de mat. Na een uur spelen kwam Gnabry dicht bij de 3-0. De aanvaller ontving een goede voorzet en had vervolgens een spectaculaire volley in huis, maar zag zijn poging tegen de lat belanden. Twintig minuten voor tijd werd Schlotterbeck in de mangel genomen door Araujo en Abram. Scheidsrechter Maria Sole Ferrieri Caputi besloot na het zien van de beelden tot het geven van een strafschop. Havertz ging achter de bal staan, maar zag zijn poging tegen de paal belanden. Een kwartier voor tijd liet Flick Kevin Schade en Mergim Berisha debuteren. Doelpunten zouden er niet meer vallen.