Waar sprookjesdebuut voor Joselu (32) bij Spanje: 2 goals in 2 minuten

Zaterdag, 25 maart 2023 om 22:42 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:57

Luis de la Fuente kent een goede start als bondscoach van Spanje. In La Rosaleda in Málaga werd zaterdagavond namelijk met 3-0 gewonnen van Noorwegen in de eerste wedstrijd van de kwalificatiereeks richting het EK in Duitsland van volgend jaar zomer. Noorwegen trad aan zonder de geblesseerde Erling Braut Haaland. Martin Ødegaard was na een kwartier betrokken bij een veelbesproken voorval: De Arsenal-middenvelder werd bij een schot op doel in de zestien keihard neergehaald door Rodri van titelconcurrent Manchester City, maar opmerkelijk genoeg bleef een strafschop uit. Joselu (32) kende een geweldige invalbeurt met twee late doelpunten in twee minuten tijd.

De opvolger van de na het WK opgestapte Luis Enrique koos voor Kepa Arrizabalaga onder de lat. Nacho Fernández en Aymeric Laporte vormden het centrale duo achterin, met Dani Carvajal (rechts) en Alejandro Balde (links) die de flanken bestreken. Rodri en Mikel Merino waren de controleurs en Dani Olmo (rechts) en Gavi (links) de hangende buitenspelers. Iago Aspas stond op tien, achter spits Álvaro Morata. Aan de kant van Noorwegen startte Feyenoorder Marcus Pedersen. Fredrik Aursnes, een andere oude bekende in Rotterdam-Zuid, vormde het middenveld met Patrick Berg en sterspeler Ødegaard. Alexander Sørloth nam voorin de plaats in van de geblesseerde Haaland.

Spanje brak in minuut dertien snel de ban: de mee opgekomen linksback Balde leek zelf op doel te willen schieten van binnen de zestien, al was die poging ver naast gegaan. Olmo zorgde er met een tik tussen zijn eigen benen door dat de bal alsnog in de verre hoek terechtkwam: 1-0. Ødegaard had kort daarna eigenlijk een penalty moeten krijgen toen hij na een schot op doel in de zestien keihard onderuit werd gehaald door Rodri. De bal kwam wonderwel niet op de stip te liggen. Noorwegen had op sommige momenten slechts zeventien procent balbezit en loerde derhalve op de counter. Desondanks waren de bezoekers na een halfuur dicht bij de gelijkmaker. Kepa had echter een fabelachtige redding in huis op een volley van Aursnes.

Kort daarvoor en daarna lieten achtereenvolgens Morata en Merino goede kansen voor Spanje onbenut. Ødegaard, die eerder niet begreep waarom hij geen strafschop kreeg, ontving kort voor het rustsignaal geel voor een harde tackle op Merino. De Noorse captain kreeg een standje van arbiter Benoît Bastien, die na een minuut blessuretijd floot voor de rust. De Noren dachten tien minuten na rust opnieuw aan een strafschop toen Nacho de bal op zijn arm kreeg. Bastien wilde er opnieuw niet aan en er kwam ook geen VAR-check. Er volgden de nodige wissels bij Noorwegen in de slotfase, met onder meer de entree van voormalig FC Groningen-aanvaller Jørgen Strand Larsen. Het bracht Spanje niet aan het wankelen. Sterker nog, de formatie van De la Fuente liep in de slotminuten weg van de vermoeide Noren.

De ingevallen Joselu (32) luisterde zijn debuut voor Spanje op met doelpunten in minuut 84 en 85. De routinier van Espanyol liet doelman Ørjan Nyland kansloos met een kopbal in de verre hoek. Slechts een minuut later tikte Joselu van dichtbij binnen na een van richting veranderde voorzet van Mikel Oyarzabal. Het publiek in La Rosaleda stond op de banken voor de supersub, die er grotendeels verantwoordelijk voor is dat Spanje met een prima resultaat aan de kwalificatiereeks van het EK begint. Joselu is met 32 years and 363 days overigens de oudste debutant bij de Spanjaarden die direct trefzeker is.

