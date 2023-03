Madueke speelt in korte invalbeurt hoofdrol bij drie goals en vernietigt Fransen

Zaterdag, 25 maart 2023 om 21:21 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:36

Noni Madueke heeft zaterdag de Man of the Match-award in de wacht gesleept tegen Jong Frankrijk. De aanvaller van Jong Engeland mocht in de oefeninterland 35 minuten meespelen en was daarin betrokken bij liefst drie doelpunten, waarvan eenmaal als afmaker. Curtis Jones (Liverpool) en Jacob Ramsey (Aston Villa) scoorden na een assist van Madueke (Chelsea). Emile Smith Rowe (Arsenal) had toen al een doelpunt op het scorebord gezet: 4-0.

De Engelsen traden in het King Power Stadium van Leicester City aan met enkele bekende namen, zoals Oliver Skipp (Tottenham Hotspur), Harvey Elliott (Liverpool) en Smith Rowe. Rayan Cherki (Olympique Lyon) was de blikvanger in het Franse elftal. De technisch begaafde jongeling kreeg na een een-twee met Matthias Abline (AJ Auxerre) de eerste grote kans van de wedstrijd, maar Cherki kreeg de bal niet voorbij doelman James Trafford (Bolton Wanderers).



De Fransen waren voor rust sterker, maar werden in de tweede helft volledig geslacht. Een prachtige voorzet van uitblinker Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) kon in de vijftigste minuut worden binnengetikt door Smith Rowe: 1-0. In de 65ste minuut mocht Madueke zijn opwachting maken op de plek van de doelpuntenmaker. De voormalig PSV'er maakte er met een vrij simpel schot vanbinnen de zestien in minuut 77 2-0 van, nadat Jones de bal met wat fortuin bij hem had gekregen.

Twee minuten later waren de rollen omgedraaid. Madueke werd op de linkerflank vrijgezet en bracht de bal laag voor bij de eerste paal, waar Jones ertegenaan kon lopen: 3-0. Vier minuten voor tijd schreef Madueke nog een assist bij. De buitenspeler omspeelde na een schaar zijn tegenstander en stuurde Ramsey diep. De middenvelder maakte het een-op-een met doelman Lucas Chevalier (Lille OSC) simpel af: 4-0.