Fábio Silva begreep deal van 40 miljoen maar hield er ook pijn aan over

Zaterdag, 25 maart 2023 om 20:47 • Rian Rosendaal

Fábio Silva had graag langer bij FC Porto gespeeld, zo onthult de huurling van PSV deze week in een uitgebreid interview met Voetbal International. De pas twintigjarige aanvaller werd medio 2020 echter verkocht aan Wolverhampton Wanderers, dat een recordbedrag van veertig miljoen euro neerlegde voor de Portugees. Silva werd in januari voor de tweede keer verhuurd, ditmaal aan PSV.

"Als er bedragen van veertig miljoen euro worden betaald, dan kunnen clubs dat soms niet weigeren", erkent Silva in het vraaggesprek. "Dat was bij mij zo. Maar ik was net achttien jaar geworden. Een beetje pijn doet het wel dat ik niet nog meer heb kunnen laten zien bij Porto." Silva debuteerde in augustus 2019 als zeventienjarige in de hoofdmacht van de grootmacht uit Portugal en werd daarmee de jongste speler ooit van Porto in de Portugese competitie. Na 21 optredens in het eerste elftal volgde de miljoenentransfer richting de Premier League.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Silva weet dat zijn plotselinge transfer voor het nodige onbegrip in Portugese voetbalkringen. "Mensen begrijpen voetbal niet altijd goed. Het is niet dat ik zelf met achttien jaar denk: ik ga naar the Wolves, spelen in de Premier League. Ik had daar geen controle over. Het is de beslissing van de club geweest en gezien de transfersom begrijp ik het. Misschien had ik nog één, twee jaar willen blijven, maar daar probeer ik niet meer aan te denken." De jonge spits werd vorig jaar zomer verhuurd aan Anderlecht, dat geen aankoopoptie bedong. Een halfjaar later volgde een nieuwe huurovereenkomst, deze keer met PSV.

Langer bij PSV?

Of Silva PSV na dit seizoen trouw blijft is nog maar de vraag. De aanvaller zelf ziet een langer verblijf in Eindhoven echter helemaal zitten. "Het is niet altijd aan mij", benadrukt de huurling van de nummer drie in de Eredivisie. "Bovendien moet mijn focus eerst volledig liggen op de titelrace en het bekertoernooi. We kunnen het seizoen nog heel goed eindigen. En daarna zien we wel wat er gebeurt. Maar als het aan mij ligt, blijf ik zeker nog een seizoen hier omdat ik denk dat dit goed is voor mijn ontwikkeling."