Turkije wint mede dankzij fraaie uithaal van Kökçü moeizaam van Armenië

Zaterdag, 25 maart 2023 om 19:53 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:01

Turkije is op uitstekende wijze begonnen aan de EK-kwalificatie. De ploeg van bondscoach Stefan Kuntz won mede dankzij een fraai afstandsschot van Orkun Kökçü met 1-2 bij Armenië. Turkije kwam al vroeg op achterstand na een eigen doelpunt van Ozan Kabak, maar via Kökçü en Kerem Aktürkoglu zegevierden de Turken na een moeizame wedstrijd alsnog. Ay Yildizlilar pakken voorlopig de leiding in Groep D, waarin Kroatië en Wales het later op de zaterdagavond nog tegen elkaar opnemen.

Armenië moest het logischerwijs stellen zonder Henrikh Mkhitaryan, die vorig jaar een punt zette achter zijn interlandloopbaan. Bondscoach Oleksandr Petrakov opteerde voor het spitsenduo Norberto Briasco en Tigran Barseghyan. Aan de kant van Turkije had Kuntz een basisplaats in huis voor onder meer Feyenoorder Kökçü en voormalig Eredivisionisten Ferdi Kadioglu en Enes Ünal. Laatstgenoemde stond in de spits en werd geflankeerd door Cengiz Ünder en Cenk Tosun.

Eigen doelpunt Turkije ?? Ozan Kabak ziet de bal via zijn been in het eigen doel verdwijnen, Armenië pakt de voorsprong ??#ZiggoSport #ARMTUR pic.twitter.com/Jnes1RES8n — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 25, 2023

Turkije begon allesbehalve overtuigend aan de wedstrijd. Armenië leek de agressievere partij en kwam na tien minuten op voorsprong. Fraai wegdraaien van Nair Tiknizyan leidde een vlotte aanval in over de rechterkant, waarna Kamo Hovhannisyan de bal bij de tweede paal voorgaf. Daar wilde Kabak wegwerken, maar hij raakte de bal verkeerd: 1-0. Eduard Spertsyan kon de score na een kleine twintig minuten verdubbelen. Zijn te zachte inzet bleek echter een houdbare prooi voor Mert Günok. Turkije kroop langzaam uit zijn schulp en kwam tien minuten voor rust op gelijke hoogte. Onur Bulut bracht de bal bij Kökçü, die de bal goed voor zijn rechter legde en met een feilloze uithaal de verre hoek vond: 1-1. Het doelpunt deed Turkije zichtbaar goed.

Orkun Kökçü doet het! ?? De Feyenoorder weet op fraaie wijze het net te vinden en zet daarmee Turkije op gelijke hoogte ??#ZiggoSport #ARMTUR pic.twitter.com/AyV5e8VFuw — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 25, 2023

Vlak na rust werden beide ploegen gevaarlijk. Eerst deed Lucas Zelarayan te weinig met de geboden ruimte, aan de overkant ging Ünder alleen op doelman Arsen Beglaryan af. De aanvaller deed te lang over zijn actie en moest toezien hoe zijn kans in rook opging. Aan de andere kant voorkwam Caglar Söyüncü met een uiterste ingreep dat Zalaryan de Armenen naar een voorsprong schoot. Turkije sloeg na ruim een uur spelen genadeloos toe. Ünal kreeg een vrije trap op het middenveld en nam die dusdanig snel, dat hij Aktürkoglu een-op-een met Beglaryan zette. De aanvaller van Galatasaray bleef kalm en vond de verre hoek: 1-2.

Turkije op voorsprong! ?? De vrije trap wordt snel genomen en daar wordt dan ook gretig gebruik van gemaakt, 2-1 Turkije ??#ZiggoSport #ARMTUR pic.twitter.com/n5BCO55lSp — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 25, 2023

Armenië gaf echter niet op en kwam na mistasten van Günok bijna op gelijke hoogte via Varazdat Haroyan, die zijn kopbal over zag gaan. Enkele minuten later leidde balverlies van Kabak de volgende Armeense kans in. Dit keer had Günok een antwoord op een halve omhaal van Briasco. Ook Turkije creëerde kansen en via Ünder had het het duel kunnen beslissen. De aanvaller van Olympique Marseille kreeg een vrije schietkans, maar schoot recht op Beglaryan. De Armenen probeerden het in het slot nog wel, maar de bezoekers hielden stand.