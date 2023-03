Jong Oranje walst over Jong Noorwegen heen; Jay Gorter imponeert met save

Zaterdag, 25 maart 2023 om 19:52 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:54

Jong Oranje heeft zaterdag vertrouwen getankt in aanloop naar het EK van komende zomer. De manschappen van Erwin van de Looi kenden in het Spaanse Murcia geen enkel probleem met de leeftijdsgenoten van Jong Noorwegen, die met 3-0 opzij werden gezet. Binnen vijf minuten hadden Elayis Tavsan en Crysencio Summerville al gescoord, Ludovit Reis voegde daar na een uur nog een kopdoelpunt aan toe. Jay Gorter, door Ajax verhuurd aan Aberdeen, maakte tussendoor indruk door een penalty te keren; zijn vierde save uit veertien strafschoppen in zijn carrière.

Voor Jong Oranje staat deze interlandperiode met twee oefenduels in het teken van de voorbereiding op het EK Onder 21 komende zomer. Maandag speelt Jong Oranje tegen Jong Tsjechië. Van de Looi koos zaterdag voor een totaal gewijzigde formatie ten opzichte van het laatste duel van Jong Oranje, in september tegen Jong Roemenië (0-0). Quilindschy Hartman was de enige debutant bij de Nederlandse beloften, terwijl er ook basisplaatsen waren voor onder meer Jurgen Ekkelenkamp, Summerville, Sydney van Hooijdonk en Tavsan. Thijs Dallinga, die zichzelf enkele dagen eerder nomineerde voor het grote Oranje, moest het doen met een invalbeurt.

Jong Oranje had niet beter kunnen beginnen en scoorde tweemaal in de eerste vijf minuten. Een vlotlopende aanval over de linkerflank leidde tot een voorzet van Hartman. Elayis Tavsan zette zijn hoofd tegen de bal en had geluk dat die afketste op het lichaam van Leo Fuhr Hjelde: 1-0. Een minuut later zette Summerville een imponerende dribbel in aan de linkerkant van het veld. De aanvaller van Leeds United passeerde Henrik Heggheim met een handige beweging en plaatste de bal vervolgens in alle rust in de verre hoek: 2-0.

Het eerste echte wapenfeit van de Noren volgde pas tien minuten na rust. Johan Hove, die in januari werd aangetrokken door FC Groningen, kegelde een vrije trap van de rand van het strafschopgebied op de kruising. In de rebound tikte Reis het gezicht aan van zijn tegenstander Jesper Daland, waarna Noorwegen een penalty kreeg. Erik Botheim schoot die hard en middelhoog richting de linkerhoek. Gorter tikte de inzet knap weg en was ook op tijd weer op de been om de rebound te keren. Enkele minuten later scoorde Jong Oranje uit een hoekschop. Dallinga bracht de bal vanaf de tweede paal met het hoofd opnieuw in de doelmond, waar Reis klaarstond om binnen te koppen: 3-0.