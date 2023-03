Daley Blind bood vader 's nachts excuses aan na zeldzaam slechte interland

Zaterdag, 25 maart 2023 om 19:44 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:53

Daley Blind beleefde in honderd interlands voor het Nederlands elftal naast hoogtepunten ook enkele dieptepunten. De inmiddels 33-jarige verdediger baalt er bijvoorbeeld van dat hij met Oranje niet aanwezig was op het EK van 2016 en het WK van 2018. In een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad blikt Blind terug op een specifiek dieptepunt, de 3-0 nederlaag tegen Turkije in een EK-kwalificatiewedstrijd in 2015.

Het missen van twee opeenvolgende toernooien deed Blind, die vrijdagavond tegen Frankrijk zijn honderdste interland afwerkte, veel pijn. "Daar zal ik altijd moeite mee houden om dat te accepteren. Het zal altijd een smet blijven, ja, zo voelt dat wel", verzucht de jubilaris. "In 2015 verloren we middenin die periode met 3-0 in Turkije, op een avond dat alles mis ging. Het was ook van mij persoonlijk een van de slechtste interlands." Het belabberde optreden in Turkije noopte Blind na afloop tot een bijzondere daad.

"Of het klopt dat ik ‘s nachts nog bij mijn vader op de hoteldeur heb geklopt om excuses aan te bieden? Ja, dat klopt, ja", beantwoordt Blind zijn eigen vraag. "Ik trok het me erg aan, voelde me verantwoordelijk. Hij werd er als bondscoach op aangekeken, terwijl wij hadden gefaald." Onder Danny Blind plaatste Oranje zich uiteindelijk niet voor het EK van 2016. Nog tijdens de kwalificatiereeks voor het WK in 2018 werd Danny Blind ontslagen door de KNVB, na een smadelijke 2-0 nederlaag tegen Bulgarije.

Blind kijkt met een overwegend tevreden gevoel terug op de honderd duels in het Oranjeshirt. "k heb er honderd interlands lang alles aan gedaan om fit te blijven, om erbij te zijn. Nooit afgezegd met pijntjes. En ook nu blijf ik keihard werken voor mijn plek bij Oranje. Ervaring delen kan ook in een iets andere rol." Wat betreft de routinier is het einde van zijn interlandloopbaan nog niet in zicht. "Ronald Koeman heeft me gebeld en we hebben daarover gesproken. Er zijn op weg naar het EK 2024 geen deuren gesloten, zei hij. Hopelijk komen er nog interlands bij."

Reactie Danny Blind

Danny Blind is trots op zijn zoon na het bereiken van de honderd interlands. "In de wetenschap dat hij pas op zijn 23ste debuteerde, als ik dat goed heb... ", brengt de voormalig bondscoach in herinnering. "Daley heeft in tien jaar tijd dan niet heel veel gemist. Hij mag zich nu in een prachtig rijtje scharen. Op het WK in Qatar moesten we bij de laatste vier eindigen, om Daley daar al de honderd interlands te laten halen. Maar daar bleef hij uiteindelijk op 99 steken. Vanaf dat moment zat het wel in zijn hoofd, begreep ik van hem: het zal toch niet, dat het nu niet gebeurt? Dan is het mooi dat het toch lukt", aldus Blind senior.