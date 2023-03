Bassey afgemaakt na kapitale en atypische fout bij Nigeria: ‘Slaapkop!’

Zaterdag, 25 maart 2023 om 18:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:10

Nigeria ging vrijdag zeer verrassend onderuit in de Afrika Cup-kwalificatiereeks tegen Guinee-Bissau (0-1). Calvin Bassey, die in de basis stond bij the Super Eagles, wordt daar in eigen land behoorlijk op aangekeken. De verdediger van Ajax zag er niet best uit bij het tegendoelpunt en kon ook in balbezit niet imponeren.

Bassey stond tegen Guinee-Bissau centraal achterin opgesteld met Kevin Akpoguma van TSG Hoffenheim. Het centrale duo van Nigeria lette na een klein half uur niet op spits Mama Baldé, die uit hun rug wegliep. De aanvaller, die onder contract staat bij Troyes, nam een lange bal weergaloos aan en bleef ijzig kalm in de afronding: 0-1. Nigeria was vooraf torenhoog favoriet en kreeg de nodige kansen, maar slaagde er niet in om de wedstrijd nog om te draaien.

?? HIGHLIGHTS: ???? 0-1 ???? Guinea-Bissau shocked Nigeria with a 1-0 victory to top group A ??#TotalEnergiesAFCONQ2023 pic.twitter.com/zyD3TvyALk — CAF (@CAF_Online) March 24, 2023

"Bassey stond gewoon te slapen bij het doelpunt van de bezoekers", aldus Complete Sports, dat het optreden van Bassey beoordeelt met rapportcijfer 5. Het medium Pulse Sports geeft Bassey zelfs een 4. "Hij was traag in balbezit en opereerde matig in de verdediging. Dit was geen wedstrijd die Basey snel terug zal willen kijken."

Sinds Bassey afgelopen zomer door Ajax werd binnengehaald ligt de Engels-Nigeriaanse mandekker onder vuur, meestal niet vanwege zijn defensieve toegevoegde waarde, maar met name vanwege zijn gebrekkige voetballende kwaliteiten. Het dieptepunt voor Bassey was de Klassieker van vorige week tegen Feyenoord (2-3 verlies). "Bassey... dat zag je vandaag...", zei Kenneth Perez bij ESPN. "Hij kreeg wat krediet de laatste tijd, omdat hij alleen maar hoefde te verdedigen. Nu heb je een tegenstander die tactisch slimmer is dan de meeste teams, die liet Bassey eigenlijk totaal in zijn zwakte spelen. Het was echt Comedy Capers."