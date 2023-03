Orkun Kökçü zet Turkije met fraai schot van buiten de zestien naast Armenië

Zaterdag, 25 maart 2023 om 18:46 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:49

Orkun Kökçü heeft Turkije zaterdagavond naast Armenië geschoten. De middenvelder van Feyenoord legde net buiten de zestien aan en vond de verre hoek met een fraai schot. De Turken kwamen na tien minuten op achterstand na een eigen doelpunt van Ozan Kabak.

Turkije begon niet overtuigend aan het EK-kwalificatieduel in Yerevan en kwam in de tiende minuut op achterstand. Kabak wilde een voorzet vanaf de rechterkant wegwerken, maar raakte de bal verkeerd: 1-0. Ook na de openingstreffer wist Turkije niet volledig te overtuigen, maar een kleine tien minuten voor rust maakte Kökçü alsnog gelijk. De aanvoerder van Feyenoord ontving de bal van Onur Bulut, legde de bal goed en haalde doeltreffend uit: 1-1. Inmiddels is het rust.