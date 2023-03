‘AC Milan trekt conclusies en heeft opnieuw slecht nieuws voor Sergiño Dest’

Zaterdag, 25 maart 2023 om 18:33 • Jonathan van Haaster

AC Milan gaat de optie tot koop op Sergiño Dest niet lichten, zo weet Relevo zaterdag te melden. De Almeerder, die wordt gehuurd van Barcelona, heeft in Italië nog geen onuitwisbare indruk achter kunnen laten. Aan het einde van het seizoen keert Dest terug naar Barcelona, waar hij ook niet in de plannen van trainer Xavi lijkt voor te komen.

Als een grote verrassing komt het besluit van Milan niet. De rechtsback werd begin februari al niet opgenomen in de Champions League-selectie. De clubleiding van de Milanezen gaf eerder aan niet tevreden te zijn over de prestaties van de Amerikaans international en koos er daarom voor om Malick Thiaw voorrang te verlenen in de selectie voor het miljardenbal. De Duitser kwam afgelopen zomer voor zeven miljoen euro over van Schalke en staat sindsdien op zestien officiële wedstrijden, waarvan twee in de Champions League.

Dest kan na dit seizoen voor twintig miljoen euro worden overgenomen van Barcelona. La Gazzetta dello Sport schreef eind januari echter al dat het niet in de lijn der verwachtingen ligt dat de koopoptie gelicht gaat worden. Dest, die dit seizoen in veertien officiële wedstrijden in actie kwam, ligt bij Barça nog vast tot medio 2025. De 23-voudig international kwam mede door een blessure voor het laatst op 24 januari in actie, tijdens de met 4-0 verloren wedstrijd bij Lazio.

Dest brak in 2019 door bij Ajax en was enige tijd de vaste rechtsback van de Amsterdammers, mede door blessureleed bij Noussair Mazraoui. Barcelona was overtuigd en legde 21 miljoen euro neer bij Ajax. Dest kwam tot op heden 72 keer in actie voor de Catalanen. Met name onder Ronald Koeman maakte de Amerikaan zijn minuten. Na het vertrek van Koeman kwam Dest onder Xavi minder aan spelen toe. Daarom opteerde hij voor een al dan niet tijdelijk vertrek naar Milaan.