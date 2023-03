Sterspelers gidsen Schotten naar zege in wedstrijd met zeer slechte schwalbe

Zaterdag, 25 maart 2023 om 17:29 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:43

Schotland is op uitstekende wijze van start gegaan in zijn EK-kwalificatiepoule. De ploeg van manager Steve Clarke won met 3-0 van Cyprus. Sterspelers Scott McTominay en Andy Robertson hadden met respectievelijk twee goals en twee assists een groot aandeel in de zege. De Schotten pakken voorlopig de leiding in Groep A, waarin Spanje en Noorwegen het zaterdagavond tegen elkaar opnemen.

Bijzonderheden

Schotland kwam na twintig minuten spelen op voorsprong in Glasgow. Stuart Armstrong gaf fraai mee op Robertson, die op zijn beurt John McGinn bereikte bij de tweede paal. De aanvallende middenvelder hoefde alleen nog maar binnen te tikken: 1-0. Na een half uur trok Grigoris Kastanos de aandacht naar zich toe, zij het op negatieve wijze. De middenvelder kreeg geel voor een zeer opzichtige schwalbe. Vlak voor tijd gooide Schotland het duel in het slot. Lyndon Dykes kopte de bal naar McTominay, die van dichtbij raak schoot: 2-0. In de blessuretijd werd het ook nog 3-0. Na slecht uitverdedigen van de Cyprioten bracht Robinson de bal bij McTominay, die zijn tweede treffer van de middag liet noteren.

Op het randje van buitenspel ?? Maar Scott McGinn zet de Schotten op een 1-0 voorsprong ??#ZiggoSport #EKKwalificatie #SCOCYP pic.twitter.com/7YQatsDyd6 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 25, 2023

Wedstrijdverloop:

21' 1-0 John McGinn (assist: Andy Robertson)

87' 2-0 Scott McTominay (assist: Lyndon Dykes)

93' 3-0 Scott McTominay (assist: Andy Robertson)

95' Rode kaart Nikolas Ioannou (twee keer geel)

???????????????? op het middenveld ?? De scheidsrechter trekt geel, wat geef jij voor deze uitvoering? ??#ZiggoSport #EKKwalificatie #SCOCYP pic.twitter.com/vb4fzAeHXW — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 25, 2023