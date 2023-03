Ronaldinho noemt zijn 2 favoriete Braziliaanse spelers en deelt wens voor Messi

Zaterdag, 25 maart 2023 om 17:05 • Laatste update: 17:15

Ronaldinho was vrijdag te gast bij het Marca Sport Weekend in Málaga en daar kwamen duizenden fans op af. De inmiddels 43-jarige oud-voetballer speelde in de middag kooivoetbal met aanwezige fans, beantwoordde vragen vanuit het publiek en werd in de avond in het zonnetje gezet door Marca op een speciaal gala. Daar ontving hij de hoogste uitreiking die de Spaanse sportkrant uitreikt.

Duizenden fans kwamen in de middag al af op de Braziliaanse legende, die eerst te gast was bij een evenement van Marca in een woonwijk. “Wie mijn favoriete Braziliaanse spelers zijn? Vinícius Júnior en Neymar”, aldus Ronaldinho op een vraag vanuit het publiek. Vrijdagavond ontving hij op een speciaal gala de ‘MARCA Legend’, de hoogste onderscheiding die de sportkrant uitreikt vanwege zijn verdiensten op het veld. Onder meer Pelé, Ronaldo Nazário, Diego Maradona, Johan Cruijff, Zinédine Zidane, Lionel Messi en Cristiano Ronaldo gingen de Braziliaan al voor.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik wil iedereen bedanken”, aldus Ronaldinho. “Het is een groot genoegen om hier te zijn en de liefde te ontvangen die de fans me altijd hebben gegeven.” De oud-voetballer is trots dat hij zich bij een aantal landgenoten mag voegen die eerder al de onderscheiding kregen van Marca. “Pelé was de grootste en een koning voor alle Brazilianen die van voetbal houden. Het is voor mensen die niet uit Brazilië komen onmogelijk om Pelé niet leuk te vinden. Dat ik me nu in het rijtje mag voegen met de andere Brazilianen die deze prijs hebben gewonnen, maakt me erg trots.”

De oud-aanvaller ging ook in op de clubtoekomst van Messi. De zevenvoudig Ballon d’Or-winnaar beschikt over een aflopend contract bij Paris Saint-Germain en staat er niet goed op bij een deel van de supporters. “Ik zou hem graag gelukkig willen zien”, zegt Ronaldinho. “Ik ben een vriend van hem en ik ben erg blij als mijn vrienden hun dromen waarmaken. Voor mij is Messi de beste. Na alle successen bij Barcelona zou het mooi zijn als hij zijn carrière daar zou kunnen beëindigen.”