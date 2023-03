Puntenaftrek dreigt voor Everton na melding van twee Premier League-clubs

Zaterdag, 25 maart 2023 om 16:58 • Jonathan van Haaster

Everton is aangeklaagd voor een vermeende overtreding van de Financial Fair Play-regels, zo bevestigt de Premier League. Een onafhankelijke commissie gaat bepalen of de regels daadwerkelijk zijn gebroken. De claims zijn vorig seizoen ingediend door Leeds United en Burnley, die ten tijde van het opstellen van de brief met onder meer Everton in een degradatiestrijd waren verwikkeld. Indien the Toffees schuldig worden bevonden, dreigt een geldboete en puntenaftrek.

Burnley en Leeds hebben vorig seizoen een brief geschreven aan de Premier League met de vraag of Everton de FFP-regels heeft gebroken. Laatstgenoemde club leed over de laatste drie jaar een verlies van 371.8 miljoen pond, zo'n 420 miljoen euro. De regels van de Premier League schrijven voor dat clubs over drie jaar een verlies van maximaal 105 miljoen pond mogen lijden, wat neerkomt op een slordige 120 miljoen euro. Clubs die zich niet aan dat maximumbedrag houden riskeren een geldboete en puntenaftrek. Everton wist zich vorig seizoen als nummer zestien te handhaven, net als nummer zeventien Leeds United. Burnley degradeerde als nummer achttien naar de Championship.

Everton is als vanzelfsprekend niet te spreken over de aanklacht en heeft in een statement aangegeven bereid te zijn om op 'robuuste wijze zijn positie te verdedigen' bij de commissie. “De club bestrijdt ten stelligste de beschuldiging van het niet naleven van de regels en heeft er samen met zijn onafhankelijke team van experts alle vertrouwen in dat de club alle financiële regels en voorschriften blijft naleven. Everton is erop voorbereid zijn standpunt robuust te verdedigen tegenover de commissie. De club heeft gedurende meerdere jaren op een open en transparante manier informatie verstrekt aan de Premier League en heeft bewust te allen tijde met het grootst mogelijke vertrouwen gehandeld."

Puntenaftrek zou hoogstwaarschijnlijk fataal zijn voor de kansen op handhaving dit seizoen. De ploeg van manager Sean Dyche staat ondanks een serie van drie ongeslagen wedstrijden vijftiende, met slechts twee punten voorsprong op de nummers achttien (West Ham United) en negentien (Bournemouth), en drie op de hekkensluiter (Southampton). De aanklachten tegen Everton doen denken aan de situatie van Manchester City, dat ook is aangeklaagd wegens het mogelijk niet naleven van de FFP-regels. Bij the Citizens gaat het om een periode van negen jaar. In 2020 werd City door de UEFA schuldig bevonden voor het niet nakomen van de FFP-regels tussen 2012 en 2016. De club werd twee jaar uitgesloten van Europees voetbal, maar het CAS oordeelde later alsnog in het voordeel van City.