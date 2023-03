Balotelli haalt zijn gram na afstraffing voor Italië: ‘Geloof me, ze zijn er...’

Zaterdag, 25 maart 2023 om 16:24 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:11

Mario Balotelli vindt dat Roberto Mancini niet moet zeuren over het gebrek aan opties in de spits bij Italië. De 32-jarige spits van FC Sion wordt sinds 2018 niet meer opgeroepen door de bondscoach en haalt na de 1-2 nederlaag van Italië tegen Engeland zijn gram. "Geloof me, er zijn Italiaanse spitsen en ze zijn fit ook", schrijft Balotelli op zijn Instagram Stories.

Mancini klaagde voorafgaand aan het openingsduel in de EK-kwalificatie over zijn gebrekkige opties voorin. Lazio-spits Ciro Immobile is door een blessure afwezig, waardoor Mancini van de gevestigde namen alleen Gianluca Scamacca (West Ham United) en Wilfried Gnonto (Leeds United) kon oproepen. Mancini verraste vriend en vijand door daarnaast Mateo Retegui te selecteren. De 23-jarige spits is geboren in Argentinië en ook al zijn hele leven daar woonachtig. Retegui doorliep de jeugdopleiding van Boca Juniors en wordt momenteel in Argentinié uitgeleend aan Tigre.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Retegui beschikt daarnaast over een Italiaans paspoort en kon zo worden opgeroepen door Mancini. De aanvaller startte tegen Engeland verrassend in de basis en maakte bij zijn debuut meteen een doelpunt. Het mocht niet baten, want Engeland had daarvoor al gescoord via Declan Rice en Harry Kane (strafschop). Balotelli denkt dat Mancini spijt zal hebben van de beslissing om hem te negeren.

"Spijt is het gevoel van degenen die hun les niet leren", schrijft Balotelli, dit seizoen goed voor vijf doelpunten en één assist in zeventien optredens voor Sion. "Ze beseffen het pas als het allemaal achter de rug is. Of ze leren hun les simpelweg nooit." Balotelli staat op 14 goals in 36 interlands voor Italië en maakte het EK 2012 en WK 2014 mee. Daarna raakte de aanvaller buiten beeld, om in 2018 kortstondig voor drie wedstrijden terug te keren. Toen besloot Mancini om Balotelli nooit meer uit te nodigen.

Instagram Stories van Mario Balotelli