Eerste opstelling onder nieuwe bondscoach Spanje bekend; Pedersen start

Zaterdag, 25 maart 2023 om 20:10 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:23

Luis de la Fuente heeft zijn eerste opstelling als bondcoach van Spanje bekendgemaakt. De oefenmeester kiest tegen Noorwegen onder meer voor Kepa Arrizabalaga tussen de palen, terwijl ook Nacho Fernández en Iago Aspas aan de aftrap verschijnen. Aan de kant van de Noren ontbreekt de aan zijn lies geblesseerde Erling Braut Haaland. Alexander Sørloth neemt zijn plek in de punt van de aanval in. De wedstrijd begint om 20.45 uur en is te zien op Ziggo Sport Voetbal.

Kepa ziet het centrale verdedigingsduo Fernández en Aymeric Laporte voor zich. De backposities worden bezet door Dani Carvajal (rechts) en Alejandro Balde (links). De La Fuente kiest voor Rodri en Mikel Merino als controleurs. Dani Olmo (rechts) en Gavi (links) zijn de hangende buitenspelers. Iago Aspas staat op tien, achter spits Álvaro Morata. Aan de kant van Noorwegen start Feyenoorder Marcus Pedersen. Fredrik Aursnes, een andere oude bekende in Rotterdam-Zuid, vormt het middenveld met Patrick Berg en sterspeler Martin Ødegaard.

Onder De La Fuente gaat Spanje een nieuwe cyclus tegemoet. Het is voor het eerst dat er geen speler bij de selectie zit die deel uitmaakte van de EK-selectie van 2012. Unai Simón en Pedri moesten zich geblesseerd afmelden, terwijl ook Bryan Gil met een kwetsuur afhaakte. Joselu en David García zijn er wel bij en kunnen debuteren voor Spanje. Daarnaast is Kepa teruggekeerd bij de nationale ploeg. Spanje en Noorwegen zaten ook bij elkaar in de kwalificatiegroep voor het vorige EK. Spanje ging toen als koploper door, terwijl Noorwegen als nummer drie met lege handen achterbleef. Spanje won in maart 2019 in eigen huis met 2-1 van de Noren.

De return op een ijskoude avond in Oslo eindigde in een 1-1 gelijkspel. De Noren wisten toen nog amper wat van het fenomeen Haaland en ook zaterdag is de superspits van Manchester City er niet bij, dit keer vanwege een liesblessure. Desondanks heeft bondscoach Ståle Solbakken met de twee ex-Groningers Jørgen Strand Larsen (Celta de Vigo) en Sørloth (Real Sociedad) twee spitsen in huis die hebben bewezen in Spanje te kunnen scoren. Bovendien beschikken de Scandinaviërs met Ødegaard over een speler die het verschil kan maken. Noorwegen heeft een op papier gouden generatie en zal hopen dat het zijn eerste toernooi sinds EURO 2000 zal bereiken.

Opstelling Spanje: Kepa; Carvajal, Fernández, Laporte, Balde; Rodri, Merino; Olmo, Aspas, Gavi; Morata.

Opstelling Noorwegen: Nyland; Pedersen, Strandberg, Østigård, Meling; Ødegaard, Berg, Aursnes; Berge, Sørloth, Mohamed Elyounoussi.