Twee internationals keren na buikgriep terug; Stefan de Vrij verlaat Oranje

Zaterdag, 25 maart 2023 om 15:12 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:28

Matthijs de Ligt en Bart Verbruggen keren zaterdagmiddag terug in de selectie van het Nederlands elftal, zo meldt de KNVB in een persbericht. De verdediger van Bayern München en de keeper van Anderlecht, die afgelopen donderdag het trainingskamp vanwege een virusinfectie moesten verlaten, zijn voldoende hersteld voor de EK-kwalificatie-ontmoeting met Gibraltar.

Stefan de Vrij heeft het trainingskamp van het Nederlands elftal verlaten. De verdediger van Internazionale leek niet op speeltijd te kunnen rekenen en heeft toestemming van bondscoach Ronald Koeman om huiswaarts te keren, ook in verband met een op handen zijnde gezinsuitbreiding. Ook Lutsharel Geertruida is afgehaakt bij Oranje. De verdediger van Feyenoord greep in de 87ste minuut van de wedstrijd tegen Frankrijk (4-0 verlies) naar zijn hamstring en is voorlopig uitgeschakeld. De debutant keert terug naar Feyenoord.

Koeman beschikt maandagavond over 23 selectiespelers voor het tweede EK-kwalificatieduel in Groep B, waar Oranje voorlopig onderaan staat. Vice-wereldkampioen Frankrijk was vrijdag in Saint-Denis met 4-0 te sterk voor de manschappen van Koeman. Oranje moest het in Parijs stellen zonder vijf van de opgeroepen internationals, nadat de selectie deze week te kampen kreeg met een virusuitbraak. Naast De Ligt en Verbruggen moesten ook Sven Botman, Cody Gakpo en Joey Veerman afhaken. Oranje gaat maandag vanaf 20.45 uur in De Kuip op voor revanche tegen Gibraltar.

Over de ziekte-uitbraak bij Oranje was veel te doen. De Telegraaf achterhaalde dat het door het eten van kipkerrie zou zijn gekomen, maar onderzoek van de bondsarts ontkracht die informatie. "Er is duidelijkheid gekomen: het gaat om een buikgriepvirus, geen bedorven eten", aldus NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg voorafgaand aan de wedstrijd van Oranje tegen Frankrijk. "Het woord 'kipkerrie' kan dus van trending op Twitter af."