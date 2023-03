Ten Hag kijkt met schuin oog naar Brazilië en zinspeelt op drastische ingreep

Zaterdag, 25 maart 2023

Casemiro is door interim-bondscoach Ramon Menezes aangewezen als aanvoerder van Brazilië voor de vriendschappelijke wedstrijd tegen Marokko van zaterdagavond. Thiago Silva, die normaal gesproken de aanvoerdersband draagt bij a Seleção, is geblesseerd aan zijn enkel en daarom geen onderdeel van de selectie. Volgens de Daily Mail kan het besluit van Menezes ook gevolgen hebben voor Bruno Fernandes, die bij Manchester United de aanvoerder is bij afwezigheid van Harry Maguire.

Casemiro draagt de aanvoerdersband van Brazilië zaterdagavond in het vriendschappelijke duel met Marokko. “Silva was onze captain tijdens het WK in Qatar, maar ik voel dat ik er klaar voor ben”, aldus de 31-jarige middenvelder van United op de persconferentie. “Ik heb me hier op voorbereid en ben ontzettend dankbaar voor het vertrouwen van de trainer. Als straks weer iemand anders aanvoerder wordt, heb ik daar geen problemen mee omdat ik weet dat ik een van de leiders van het elftal ben.”

Volgens de Daily Mail gaat Erik ten Hag bekijken hoe Casemiro zich profileert als aanvoerder van Brazilië tijdens deze interlandperiode. Niet iedereen binnen United is namelijk volledig overtuigd van de leidinggevende kwaliteiten van Fernandes, die bij afwezigheid van Maguire de aanvoerdersband draagt bij the Red Devils. De Engelse verdediger werd begin 2020 de vaste captain van United, maar heeft nooit een onbetwiste indruk kunnen maken op Old Trafford en moet het onder Ten Hag doen met een plek op de bank.

Vooral het gedrag van Fernandes tijdens de afgang tegen Liverpool (7-0) deed veel mensen doen afvragen of hij wel een geschikte aanvoerder is voor United. Casemiro staat er op zijn beurt heel goed op bij zijn medespelers en de supporters van the Mancunians. De Braziliaan kwam afgelopen zomer voor zeventig miljoen euro over van Real Madrid en wordt door een bron binnen United gezien als ‘de beste en belangrijkste aankoop sinds het vertrek van Sir Alex Ferguson’. De teller staat inmiddels op 38 officiële wedstrijden voor de nummer drie van de Premier League.