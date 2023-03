Parool rakelt in lovende analyse oude streek op van beoogd directeur Ajax

Zaterdag, 25 maart 2023 om 13:55 • Noel Korteweg • Laatste update: 14:39

Julian Ward lijkt spoedig de nieuwe directeur voetbalzaken van Ajax te worden. De 41-jarige Engelsman, die jarenlang successen boekte bij Liverpool in de Premier League, moet de opvolger van Marc Overmars gaan worden in de Johan Cruijff ArenA. Ward is volgens een lovende analyse van Het Parool ‘een man met tentakels tot in de verste uithoeken van de wereld’, al kleeft ‘Spygate’ aan hem.

“Indien de onderhandelingen succesvol worden afgerond krijgt Ajax met de Engelsman geen afdanker van Liverpool, maar een doorgewinterde professional”, aldus Het Parool. The Reds zouden verbaasd zijn geweest nadat duidelijk werd dat Ward in gesprek was met Ajax. De Engelsen dachten namelijk dat hij een clausule in zijn contract had staan waardoor hij de eerste twaalf maanden na zijn vertrek niet bij een andere club aan de slag mocht. Dat verbod gold echter alleen voor clubs in Engeland en niet in de rest van Europa.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Voordat Ward ruim tien jaar geleden bij Liverpool tekende, was hij twee seizoenen scout bij Manchester City. Nadat hij de overstap maakte naar the Reds, ‘sloeg de IT-afdeling alarm’. “Scout7, een gesloten softwaresysteem, bleek stelselmatig bespioneerd te worden”, gaat Het Parool verder. “Onderzoek door specialisten leidde naar drie voormalige werknemers die naar Liverpool waren vertrokken. Ward, Michael Edwards en Dave Fallows zouden honderden malen hebben ingebroken in Scout7 door de inloggegevens van een andere scout te gebruiken. Liverpool schikte uiteindelijk voor een bedrag van één miljoen pond, zonder schuld te erkennen.”

“‘Spygate’, zoals de computervredebreuk in de Britse media werd genoemd, kleeft aan Ward, ook al bekende geen van de betrokkenen schuld. Zijn naam staat in de schikking.” Verder is de krant louter positief over Ward. Hij spreekt vloeiend Portugees, zaakwaarnemers, topbestuurders en bondscoaches kennen hem persoonlijk en hij heeft een bachelor en master in sportwetenschap en talentontwikkeling. Ward werd gedurende zijn tijd bij Liverpool met name bewierookt wegens zijn oog voor talent. Zo kwamen onder anderen Andrew Robertson en Stefan Bajcetic op zijn voorspraak naar Anfield.

“Ward werkt bij Liverpool met een team waarin iedereen complementair aan elkaar is. Ongetwijfeld zal hij in de Johan Cruijff ArenA een drijvende kracht vormen bij de reorganisatie van de scouting met Chief Sports Officer Maurits Hendriks als compagnon.” Op de laptop van de Engelsman ‘staan vrijwel alle talenten in de hoogste en tweede divisie van clubs in Europa en Zuid-Amerika’. “Zijn relaties en capaciteit om een heldere visie te overleggen aan spelers, geven Ajax slagkracht op de internationale markt. Andersom helpen zijn bekendheid en kennis om uitgaande transfers te stroomlijnen.”