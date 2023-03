Engelse media slaan vooral aan op één moment tijdens Frankrijk - Nederland

Zaterdag, 25 maart 2023 om 12:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:10

Ook in het buitenland is de oorwassing van Oranje tegen Frankrijk (4-0) niet onopgemerkt voorbijgegaan. De equipe van Ronald Koeman had werkelijk niets in te brengen tegen les Bleus en mocht van geluk spreken dat de Fransen niet voluit leken te gaan. In Engeland zijn de ogen, uiteraard, op Wout Weghorst gericht. De spits van Manchester United moest zich al na een half uur klaarmaken voor een invalbeurt, toen Koeman besloot om Kenneth Taylor te slachtofferen.

Het was een hard en pijnlijk signaal van Koeman, die zich na een halfuur genoodzaakt voelde om in te grijpen. Oranje keek op dat moment al tegen een 3-0 achterstand aan. Door het inbrengen van Weghorst verhuisde Memphis Depay naar de linkerkant en nam Xavi Simons de rol van Georginio Wijnaldum over als nummer 10. The Daily Mail omschrijft de zet van Koeman, die in Engeland bekendheid vergaarde met zijn dienstverbanden bij Everton en Southampton, als een 'genadige wissel' en 'ultieme reddingsactie'. "Nederland werd afgeranseld en Taylor was het offerlam."

The Manchester Evening News kopt dat 'Mbappé Weghorst een avond bezorgde om snel te vergeten'. The Sun gebruikt de woorden 'Mercy sub' en 'Wout to the rescue'. "Vanaf de bank zag Weghorst toe hoe Oranje in slechts 22 minuten naar een 3-0 achterstand ging (de slechtste start van een interland sinds 1919, red.). De spits slaagde er niet in om het tij te keren, daar Oranje moeite had om serieuze kansen te creëren. Dit was een rampzalige kwalificatiewedstrijd voor het Nederlands elftal."

Koeman gaf na afloop tijdens de persconferentie tekst en uitleg bij zijn vroege wissel. "Je staat met 3-0 achter en volgens mij zitten we ook op de bank om dingen te veranderen", aldus de bondscoach. "Dat hebben we gedaan. We hebben Wout Weghorst gebracht en Xavi Simons op 10 gezet. Dan moet je iemand eruit halen, dat moest een van de beide controlerende middenvelders worden; om aanvallend iets meer te brengen. We moesten iets doen om nog een goal te maken, maar dat zat er uiteindelijk totaal niet in."

Het is niet ondenkbaar dat Weghorst komende maandag wel in de basis begint bij Oranje. Dan nemen de mannen van Koeman het in De Kuip op tegen Gibraltar. De dwergstaat ging vrijdagavond met 'slechts' 0-3 ten onder tegen Griekenland, waardoor Nederland momenteel de hekkensluiter is in Groep B van de EK-kwalificatie. De vorige keer dat Oranje het opnam tegen Gibraltar was op 11 oktober 2021. Toen stond na negentig minuten een 6-0 overwinning op het bord en kwam Weghorst na een uur spelen binnen de lijnen voor Frenkie de Jong.