Xavi dient ‘speciaal verzoek’ in bij Laporta voor gedroomde zomeraanwinst

Zaterdag, 25 maart 2023 om 11:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:57

Xavi lijkt er alles aan te willen doen om Ilkay Gündogan komende zomer naar het Spotify Camp Nou te halen. De trainer van Barcelona heeft volgens The Athletic een 'speciaal verzoek' ingediend bij Joan Laporta om de komst van de Duitse middenvelder mogelijk te maken. Gündogan beschikt bij Manchester City over een aflopend contract, waardoor Barça hem deze zomer transfervrij kan overnemen.

Gündogan is sinds 2016 een belangrijke schakel bij Manchester City en wist onder meer vier keer landskampioen te worden met the Citizens. Over enkele maanden loopt hij echter uit zijn contract en ondanks lovende woorden van Josep Guardiola lijkt het er niet op dat de Duitser zijn dienstverband gaat verlengen. Xavi en Barcelona hopen ondanks de financiële perikelen rond de club te profiteren van de impasse en stellen alles in het werk om Gündogan naar Catalonië te halen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Barcelona zit door de vroegtijdige uitschakeling in de Champions League en de eliminatie tegen Manchester United in de Europa League krap bij kas dit seizoen, maar dat weerhoudt de club er niet van om de interesse in Gündogan door te drukken. Eens te meer omdat Manchester City nog altijd niet tot een akkoord is gekomen over een nieuwe verbintenis met de middenvelder. Als struikelblok worden de duur van het contract en enkele persoonlijke voorwaarden genoemd. Een vertrek is dan ook waarschijnlijker dan ooit.

De entourage van Gündogan, die in het verleden Andreas Christensen al transfervrij naar Barcelona brachten, zijn van mening dat alle opties mogelijk zijn. Feit is wel dat Barcelona komende zomer flink omlaag moet in de loonkosten en momenteel wordt geconfronteerd met een corruptiezaak die de aandacht trekt van de UEFA. De juridische problemen hebben er onder meer toe geleid dat Gavi transfervrij kan vertrekken bij Barcelona. De middenvelder beschikt over een clausule in zijn contract die het mogelijk maakt om de deur van het Spotify Camp Nou gratis achter zich dicht te trekken.