Tuchel smeedt plan bij Bayern en wil meteen toeslaan bij Chelsea

Zaterdag, 25 maart 2023 om 11:07 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:08

Thomas Tuchel is begonnen aan zijn klus als hoofdtrainer van Bayern München. Vrijdag werd bekend dat de Duitser het stokje definitief overneemt van Julian Nagelsmann. Maandag staat hij voor het eerst voor de groep, maar op de achtergrond werkt hij dit weekend al aan de eerste voorbereidingen. Zo heeft hij zijn zinnen gezet op de komst van Anthony Barry, staflid bij Chelsea. Tuchel en Barry werkten in het verleden al samen bij de Londense grootmacht en moeten bij Bayern herenigd worden.

Het ontslag van Nagelsmann bij Bayern kwam voor velen als een verrassing. Niet minder verrassend was de naam van zijn opvolger. De vorig jaar september bij Chelsea ontslagen Tuchel moet der Rekordmeister in de Bundesliga voorbij Borussia Dortmund zien te loodsen en heeft de loodzware taak om zich in de kwartfinale van de Champions League te ontdoen van Manchester City. Verwacht wordt dat Tuchel Zsolt Low en Arno Michels meeneemt als leden van de technische staf.

Ook hoopt Tuchel toe te slaan bij Chelsea. Volgens The Telegraph richten de pijlen van de 49-jarige coach namelijk in de richting van Barry. Laatstgenoemde werd door Frank Lampard naar Chelsea gehaald, nadat hij eerder onder Paul Cook bij Wigan Athletic had gewerkt. Na het vertrek van Lampard bleef Barry de club trouw en greep hij met Tuchel de Champions League-titel. Momenteel fungeert hij als rechterhand van Graham Potter. Chelsea zet zich naar verluidt schrap voor een strijd om Barry te behouden.

Naast zijn werk in clubverband was Barry ook werkzaam bij de nationale ploeg van Ierland, België en Portugal. De pas 36-jarige oefenmeester werkt nog altijd nauw samen met Roberto Martínez, eerst bij de Belgen en nu bij de nationale ploeg van Portugal. Het is niet bekend of Barry oren heeft naar een nieuwe samenwerking met Tuchel. Chelsea gaat naar alle waarschijnlijkheid alles in het werk stellen om de Engelsman binnenboord te houden.

Voor Tuchel staat maandag de eerste kennismaking met zijn nieuwe selectie op het programma, als hij voor het eerst de training leidt bij Bayern. De Duitser moet in de competitie een achterstand van één punt zien goed te maken op Dortmund. In de Champions League wacht voor Tuchel mogelijk een weerzien met Chelsea. Wel moet dan eerst worden afgerekend met Manchester City. Chelsea neemt het in de andere kwartfinale op tegen Real Madrid. In de kwartfinale van de nationale beker neemt Bayern het op 4 april op tegen SC Freiburg.